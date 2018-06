Las alternativas ante una ausencia de James contra Inglaterra

Luego del angustiante triunfo de Colombia (1-0) sobre Senegal, todo fue alegría por el paso de la Selección a la ronda de octavos de final, fase en la que se medirá el martes con Inglaterra. Pero, al margen de la euforia, quedó la enorme preocupación, como lo dijo en su momento el entrenador José Pékerman, sobre lo que al parecer es el recrudecimiento de la lesión en el gemelo izquierdo de James Rodríguez, una molestia que ha aquejado al ‘10’ de Colombia en los últimos meses y de la cual no se ha podido recuperar por completo. En caso de no ser de la partida, en el programa El Tiempo del Debate Final, que se emite por Fox Sports, se propuso el tema sobre quién podría ser el reemplazo en el terreno de juego del crac colombiano.

Luis Fernando Suárez, entrenador de Equidad e invitado permanente al programa, indicó que lo ideal sería contar con James Rodríguez, si está al ciento por ciento, pero que el DT tiene varias alternativas para asumir el reto contra Inglaterra, en un duelo en el que se buscará por primera vez vencer en la historia al seleccionado de los tres leones.



“La decisión de poner a James es del cuerpo médico, el jugador y, por supuesto, el profesor Pékerman. Si no está, pues considero que Colombia podría jugar con un 4-3-2-1. Delante de la línea defensiva pondría a Carlos Sánchez, delante de él, a Mateus Uribe y Lerma, como extremo por la derecha a Cuadrado y por el otro costado a Muriel, con Falcao en punta, aunque con una posición ofensiva de Muriel para acompañar por momentos al Tigre”, sostuvo Suárez.



Alexis García, entrenador e invitado especial en la emisión, se mostró de acuerdo con varios de los jugadores, pero con un esquema diferente, con un 4-1-4-1 en la cancha y teniendo en cuenta a Barrios, que cumple una destacada labor en quitar el balón y realizar una buena entrega de este.



“Sabemos que Inglaterra es un equipo joven, que tiene muchas ganas de alcanzar algo grande y con jugadores que brillan por su talento y su técnica, como Harry Kane, su goleador. Entonces, yo pondría para ese choque a Sánchez, como tapón, y luego una línea de cuatro con Cuadrado, Mateos Uribe, Barrios y Quintero. Mucha marca, pero también con la idea de dejar a Quintero con la posibilidad de armar y hacerse dueño del balón. Y claro, con Falcao, como hombre de ataque”, anticipó el estratega chocoano.



Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, sostuvo que dejaría a los mismos hombres que jugaron durante gran parte del partido contra Senegal, pues ese sistema, con Sánchez adelante de los defensas, le daría aplomo al mediocampo, con el objetivo de bloquear la ofensiva del rival.



“Adelante de Sánchez iría con Cuadrado, por derecha, Mateus acompañando; Quintero como creador y Muriel como jugador versátil y acompañando a Falcao. La idea es marcar en el medio campo, pero sin olvidar el ataque. A los ingleses hay que proponerles juego y mostrar ofensividad, claro que sin tanta presión. El juego se va a desarrollar más en la zona de volantes”, explicó Rodríguez



Para José Orlando Ascencio, subeditor de deportes de EL TIEMPO, y quien es otro de los invitados permanentes al programa, el tema específico es tratar de no permitir la creación de Inglaterra.



“Pékerman tiene varias alternativas porque cuenta con jugadores de diferentes cualidades técnicas, pero yo también me inclinaría por Muriel como acompañante de Quintero, con Sánchez y Barrios en la marca. Ahora, también el entrenador podría ser un tanto más punzante si pone a Borja como compañero de ataque de Falcao, pero conociendo al DT, considero que se va a inclinar por Muriel, que le cumple la función de ataque desde tres cuartos de cancha y da una mano en ataque con sus diagonales”, concluyó Ascencio, en defensa de un sistema que, pese al sufrimiento, cumplió contra Senegal.



DEPORTES