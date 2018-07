Las 5 virtudes de Croacia para llegar a la final del Mundial

1. Sacrificio los 120 minutos

Era un día para sufrir primero y jugar después. Lo entendieron los croatas cuando recibieron un gol en el minuto 5 (tiro libre de Trippier) y lo padecieron durante los 115 minutos posteriores. Y así lo asumieron: se exigió Vrsaljko para hacer la banda completa; dejó el apellido en el campo Vida con sus cabalgatas para desconectar a Kane; a esta ahora aún debe estar corriendo el infatigable Rebic; como correspondía a su prestigio se obligaron Modric y Rakitic a trabajar y no a robarse las miradas, apostó el alma Perisic, la gran figura de la noche y dejó una pierna por ahí Mandzukic, otro gladiador, con tal de celebrar la clasificación a la final.

2.Máxima inteligencia

Para quienes creían que a Inglaterra había que atacarlo con toda la artillería, va una lección de Croacia: salieron con un 4-2-3-1 que era, en la práctica, un modelo de nueve hombres con obligaciones de marca… de hecho 10, porque Mandzukic era el de la obligación primaria de atajar a Walker y Maguire. Así se llenó el medio campo de piernas y juego aéreo, con un Modric muy lejos del ataque y muy cerca de Dele Alli y Lingard y un Rakitic en su versión más 8. Primero había que cerrar el candado propio y luego ir a profanar la casa rival. Las flechas británicas por los costados no son como para excederse en confianza y lo entendió bien el DT, Zlatko Dalic.

3. Paciencia, mucha paciencia

No es fácil entender, en una semifinal de un Mundial, que el partido no se ha perdido solo porque se recibe un gol desde el minuto 5. Es un momento de presión terrible que no todos los equipos saben sortear. Pero lo hicieron los croatas porque entienden como nadie la dificultad, porque confían en su propio talento como herramienta para superar cualquier obstáculo y porque saben que, con paciencia, el rival se desgasta o se confía, lo que primero ocurra, y ellos solo tienen que estar ahí, al acecho, para castigar.

4. Fuego en el corazón

Puede que no haya manera de registrar las pulsaciones cuando se logra un empate después de 63 minutos de abnegada y paciente lucha, pero es muy evidente que llega a un nivel tan alto que llenan el fuego el corazón. No de otra manera se explica como corría Perisic en el minuto 109 por toda la banda para provocar el error de marca y encontrar a Mandzukic y al gol de la clasificación; no hay explicación para que el goleador se resistiera a salir; es la única razón de que Modric todavía lograra meter pases filtrados después de 100 minutos y Rakitic tuviera más pulmones que los chicos ingleses. El corazón croata está on fire.

5. Terquedad como bandera

Si algo ha caracterizado a Croacia durante este Mundial es que no entiende de razones. Les dijeron que no eran favoritos e hicieron trizas la teoría. Así ganaron sus 3 partidos de primera ronda sin atenuantes: 2-0 a Nigeria, 2-1 a Islandia y, como no, 3-0 a Argentina, su mejor exhibición. Después se la creyeron: dejaron en el camino a Dinamarca antes de chocar en cuartos con Rusia, que les jugó de igual a igual. No entienden el no como respuesta y por eso cuando los mandaron a Moscú, contra Inglaterra, otra vez se fueron por el camino contrario. ¡Otro triunfo de la terquedad!







Jenny Gámez

Editora de Futbolred

Enviada especial

Moscú

En twitter: @jennygameza