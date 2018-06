Ronda de elogios de la prensa mundial para Juan Fernando Quintero

Los dedos saltan en los teclados de los enviados especiales. En la sala de prensa del Arena Kazán brincan a toda velocidad en los portátiles. Hay poco tiempo. El partido entre Colombia y Polonia ha terminado y apenas quedan dos horas antes de que cierren el lugar.

La prensa internacional escribe del 3-0 de Colombia. Hablan del partidazo de James Rodríguez, del gol de Falcao, de la velocidad de Juan Guillermo Cuadrado y de la maravilla de Juan Fernando Quintero. “Escribo de Falcao, de Cuadrado, de James y sobre todo, de esa gran revelación que supone para el lenguaje Mundial, el ‘tapado’ Quintero”, reporta Julián Ruiz para El Mundo de España.



Y en su texto agrega: “No me explico cómo todavía no ha llegado a Europa e incluso sea suplente en el River Plate. Quintero quizá no tenga la zurda perfecta de James, pero tiene una vista panorámica del juego, como el ojo de un cielo futbolístico. Puede que no tenga el físico supremo, pero sería una pieza maravillosa para el ‘Cholo’ Simeone en su querido Atlético de Madrid”.



A propósito, la prensa de Madrid ya hace suposiciones y en condicionales como vendría, sería, llegaría y habría, dice que Julen Lopetegui, nuevo técnico del Real Madrid y reciente viejo entrenador de la Selección de España, lo tiene para que sea el nuevo James del equipo. Ambos estuvieron en el Porto en el 2014.



Francisco Cabezas, también de El Mundo de España, publica: “Es el menudo Quintero el que está alzando la voz. Tiene el tiempo suficiente para volver a intentarlo en Europa”.



Quintero no es un descubrimiento. Ya en Brasil 2014 fue, a sus 21 años, el Mozart de Colombia. Aquella vez era el suplente de James. Ahora, su mejor socio. José Pékerman, el entrenador argentino de Colombia, lo dijo tras el 3-0: “James y ‘Juanfer’ son dos jugadores con gran talento y se complementaron muy bien. Creíamos que esa sociedad podía ser importante”.



Claudio Mauri, veterano y respetado cronista de La Nación de Argentina, reportó: “Colombia estaba más en condiciones de marcar la diferencia de un partido cerrado contra Polonia con los electrizantes arranques de Cuadrado, la zurda clarificadora de Quintero y un James Rodríguez que intentaba asociarse”.



Giacomo Luchino, de La República de Italia, envía en su nota: “Los ‘cafeteros, después del descanso, se desataron y demostraron ser implacables. Quintero y James se inspiran. Falcao y Cuadrado definen”.



“Entre las líneas, hemos visto la clase de Quintero, el creador de juego zurdo que ve cosas notables”, dice La Gazzeta Dello Sport.



La figura del partido fue James por sus dos asistencias. Cuadrado y Falcao aparecen en todas las crónicas salidas del 3-0 sobre Polonia. Y Quintero se lleva los merecidos elogios que salieron de las teclas de los enviados especiales de la prensa, como salieron sus pases precisos, claros y sorprendentes en Kazán.



Gabriel Meluk

Enviado especial de EL TIEMPO

Kazán

En Twitter: @MelukLeCuenta