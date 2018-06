La individualización en el ataque, por encima del juego colectivo

¿Por qué le ha costado marcar goles a Brasil? Esa fue una de las preguntas que se formularon ayer en el programa El Tiempo del Debate Final, a través del canal Fox Sports, luego de cumplirse una jornada más de la Copa del Mundo que dejó a Brasil ganador 2-0 sobre Costa Rica en un partido difícil que la canarinha resolvió apenas en el tiempo de adición del partido.

El profesor Jorge Luis Pinto, invitado especial al programa, indicó desde territorio ruso que ahora, una buena parte de los equipos, en especial Argentina y Brasil, han buscado en uno o dos jugadores, es decir prácticamente la individualización, en el ataque, lo que resigna otras posibilidades de juego colectivo y ofensivo.



“No hay un cerebro en los equipos como antes, al estilo de Sócrates, Zico o Jairzinho. Ahora es un fútbol más al piso y no tienen muchas posibilidades de romper esos férreos bloques defensivos. Argentina le deja esa misión a Messi y ya, y se olvida de poder explotar ese fútbol de penetración. Lo mismo pasa en Brasil, con Neymar. Deben intentar más juego colectivo, pero para eso se necesita de mucho trabajo y entrega de los jugadores”, anotó el entrenador santandereano.



J. J. Miranda, periodista de EL TIEMPO TV, apoyó esa idea, además de sostener que los equipos se han olvidado del juego corto, el colectivo, entonces se ha perdido la contundencia en el ataque.



“Vimos a un Brasil que siempre intentó con jugadas individuales, y siempre chocó con esa línea por momentos de 5 que presentó Costa Rica. Lo mismo pasó con Argentina. Messi no estuvo brillante frente a Croacia, y de ahí la imposibilidad de Argentina. Si la ‘Pulga’ no funciona, Argentina tampoco. Lo que se debe hacer es explotar otras maneras de ataque para poder ser contundente. Este Mundial apenas presenta 2,2 en promedio de gol por partido, muy bajo; claro, producto de esas defensas sólidas que bloquean las alternativas ofensivas”, anoto Miranda.



Hernán Peláez, otro de los invitados al programa, agregó que antes, en otros mundiales, se veían jugadores clásicos armadores, el típico 10, que tomaba el balón y repartía, y eso profundizaba el juego por las bandas, por lo que el partido era más ofensivo.



“Los equipos chicos siempre saldrán a defenderse. Lo vimos en Costa Rica contra Brasil, en Irán con España y en Islandia contra Argentina, por ejemplo. Y defenderse es un arte, pero se ha perdido esa contundencia, precisamente porque se ha dejado un poco el juego colectivo para darle más juego a las figuras, pero eso se ha traducido en menor efectividad a la hora de llegar al gol”, resaltó el reconocido periodista y comentarista deportivo.



Pinto recordó que en esta cita mundialista hay dos equipos que sí han mostrado un juego más colectivo y más abierto, como Francia y Alemania.



“Francia tiene jugadores con mucha técnica, y eso le ha permitido profundizar por los costados; con eso se abre la cancha y eso se convierte en otra arma ofensiva. Alemania juega muy colectivo; lastimosamente, no le rindió dividendos frente a México, pero seguramente tendremos a esa selección en la siguiente ronda”, anotó Pinto. “Ese juego lo veíamos y los disfrutábamos con un pasador excelso en la selección Colombia como fue Carlos el ‘Pibe’ Valderrama”, agregó.

Mucha defensa, poco ataque

El entrenador Luis Fernando Suárez, otro de los panelistas invitados al programa, estimó que los equipos que se han visto en el Mundial han hecho propuestas defensivas, pero se han olvidado de la efectividad ofensiva.



“La individualización del ataque ha permitido que la típica pared, el abrir la cancha y el remate al arco, por ejemplo, hayan perdido vigencia en este Mundial. Y eso repercute directamente en el promedio de gol. Las ultradefensas han salido airosas sobre los ataques. Y todo se lo dejan a uno o dos jugadores para que resuelvan en la portería rival. Neymar lo hizo muy evidente en el juego contra Costa Rica y no pudo romper ese cerco. Por ahí lo intentó con mejor suerte Coutinho, pero los seleccionados deberían volver a lo de antes, al juego técnico, con mejor disposición, como lo hicieron en su momento Sócrates o Diego Maradona, con Brasil y Argentina respectivamente,que le daban amplitud a la cancha con sus pases punzantes”, explicó el actual director técnico de La Equidad.



Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, indicó que a Brasil no lo han dejado, pero tampoco lo ha intentado porque conocen el nivel técnico y táctico de sus jugadores.



“Marcelo, uno de los referentes de Brasil en la salida desde del fondo, por ejemplo, no ha tenido un buen Mundial. Ha fallado en los pases, a tal punto que tiene un alto porcentaje entregas de balón erráticos, y eso se refleja en el juego colectivo. La canarinha no ha tenido contundencia, apenas tres goles en dos partidos disputados, cuando llegó con una alta y destacada suma de goles en la eliminatoria suramericana, la más alta de todas”, puntualizó el periodista.



Finalmente, Pinto destacó que “el Mundial ha dejado hasta ahora sorpresas debido a sus modelos defensivos, como las selecciones de Islandia, pese a perder el juego contra Nigeria; México y hasta Japón. Las defensas también muestran efectividad”.













