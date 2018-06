La hinchada latina le pone el punto caliente al Mundial

La capital rusa se despertó el jueves con poco ambiente de Mundial, envuelta en una ‘anormal’ normalidad, como si aún le costara tomar conciencia de que había llegado el gran día, pero la numerosa hinchada latinoamericana que ya ha desembarcado en Moscú acudió al rescate para dar calor a la apertura del torneo.

Hay quién diría que Rusia recibe el torneo con poco optimismo por las escasas posibilidades de su selección, aunque el entrenador del equipo nacional, Stanislav Cherchésov, lo atribuye al peculiar “alma rusa”. Preguntado por un periodista occidental sobre el asunto, respondió que muchos de sus compatriotas se enterarán de que Rusia acogió el Mundial “cuando apenas sonó el pitazo inicial en el partido inaugural’.



Pero la cosa cambió y mucho a las puertas del estadio Luzhnikí en las horas previas al juego inaugural entre Rusia y Arabia Saudí. Los alrededores del renovado recinto moscovita fueron una auténtica fiesta, aunque también allí los brasileños, mexicanos, argentinos, peruanos, paraguayos y colombianos son los que dieron la nota.

No parece que sea el Mundial. No hay casi ambiente en la ciudad, salvo aquí. Tenemos que animar nosotros FACEBOOK

TWITTER

“No parece que sea el Mundial. No hay casi ambiente en la ciudad, salvo aquí. Tenemos que animar nosotros”, dijo Sergio, un peruano de Trujillo que acudió al partido de apertura junto a sus amigos Riquelme y Gerardo. A muy pocos metros, un grupo de hinchas brasileños de Curitiba son la gran atracción para los aficionados rusos, que hicieron cola para sacarse una foto con ellos y contagiarse de la alegría de sus cánticos y bailes.



Los latinoamericanos empezaron a poner la nota de color, emoción y alegría mundialistas desde primera hora de la mañana. Argentinos, mexicanos y peruanos, cuyas selecciones están concentradas en las afueras de Moscú, animaban a sus equipos y a los sorprendidos turistas en la misma Plaza Roja. Los seguidores de la albiceleste siguen llegando a la capital rusa, donde su equipo se estrenará mañana frente a Islandia, la sorpresa en la Eurocopa de hace dos años.

Hinchas colombianos esperan la jornada inaugural del Mundial de Rusia 2018. Foto:

Rusia ha hecho un titánico esfuerzo para que su Mundial sea si no el mejor, sí uno de los más destacados de la historia. Pero de puertas para adentro, las encuestas son demoledoras. Según una de ellas, menos de un tercio de los cinco millones que viven en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, piensan seguir el Mundial por televisión.



A las puertas del Luzhnikí, Vladimir, vestido de caballero medieval ruso, no está de acuerdo ni con el pesimismo generalizado sobre el papel que hará la selección rusa ni tampoco sobre la frialdad de los aficionados rusos. “La gente de las provincias salvará este Mundial. He visto a muchos que ya han llegado de todas partes del país”, dice este aficionado, que aterrizó el jueves a Moscú procedente de la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, a más de 4.000 km de la capital.



Hinchas de todo el mundo que ya están en Moscú no ocultan su sorpresa al encontrarse una gran ciudad cosmopolita, limpia y verde, abierta y moderna, que recibe con los brazos abiertos a todo el mundo.

Moscú es mucho más linda de lo que me esperaba. Y la gente de Rusia es muy amable. FACEBOOK

TWITTER

“Moscú es mucho más linda de lo que me esperaba. Y la gente de Rusia es muy amable. Hasta ahora me ha parecido una ciudad muy culta y bella, histórica y con gente amable’, aseguró Luz María, de Medellín. El Mundial de Rusia estrena un oráculo acorde a la era de la robótica que se avecina y que amenaza con dejar sin trabajo incluso a los animales como el pulpo Paul de Suráfrica.



Antes del partido inaugural, Buxter, un ingenio electrónico que ha estudiado estadísticas, dio su pronóstico sobre el resultado del partido inaugural, en el que debutó la selección anfitriona, y dio en el blanco.



A favor de su elección juegan sus ‘estudios’, y también su currículum: el año pasado, acertó el 80 por ciento de los resultados de la Copa Confederaciones que también se celebró en Rusia. Hasta ahora, otros tres oráculos del Mundial –el gato Aquiles en San Petersburgo, la nutria Garik y el conejo Pushik, ambos de Sochi, donde se estrena hoy España– acertaron con la victoria de Rusia.







DEPORTES y EFE