El camerino de la Selección Colombia estuvo en calma, pero preocupado

La cabeza debe estar siempre sobre los hombros. No hay que arrancársela en la derrota ni zafársela en la victoria. La tristeza y la alegría pueden ser muy malas consejeras. Este lunes soleado y caluroso de Kazán, había resaca de victoria entre los fanáticos colombianos que aún quedaban por la ciudad.

La mayoría de esa horda de camisetas amarillas salió para Moscú apenas horas después del sensacional 3-0 sobre Polonia. La capital rusa es la escala obligada para conectar luego con Samara, en dónde se jugará otro partido a todo o nada, esta vez contra Senegal, el próximo jueves, y que dictará cuál sigue en el Mundial y cuál se va.



Con las burbujas de la victoria en la cabeza, con la felicidad servida y regándose por primera vez en la Copa, la Selección Colombia prefirió la alegre prudencia: así como no enterró la cabeza por la derrota con Japón, tampoco cayó en la neurosis de no disfrutar el goce con mesura y prudencia.



“Para que esta victoria tenga valor, hay que ratificarla en el próximo partido contra Senegal”, dijo Mateus Uribe. “Senegal y Japón tienen 4 puntos. Nosotros, tres. El próximo partido también es o ellos o nosotros”, dijo el ‘Tigre’ Falcao, como lo anunció antes del partido contra Polonia.



Minutos antes, en la rueda de prensa oficial en el auditorio del Arena Kazán, José Pékerman también insistió en ello. “Queremos seguir en el Mundial. La victoria nos da mucha más confianza. Cuando se gana siempre es muy importante para afrontar lo que se viene”, dijo



El camerino de la victoria fue mesurado. “Estuvo todo muy normal, en medio de la alegría”, contó una fuente. “Falcao hizo la oración, hubo musiquita, bailaron los de siempre… Sabe una cosa: hubo más salsita como clásica, más Joe Arroyo; no tanta salsa choque ni reguetón esta vez”, agregó. El ‘DJ’, claro está, no era el habitual: James Rodríguez presentaba el control al dopaje.



La lesión en el aductor de Abel Aguilar era un dolor con mala pinta. La gravedad se le determinaría 48 horas después del juego, como indican algunos protocolos médicos. En la madrugada de este martes en Colombia, una resonancia magnética determinaría el estado exacto de la lesión y su incapacidad. Se especulaba con que el Mundial de Rusia para Abel había terminado.



El portero David Ospina era tratado con hielo. Mucho frío para una torcedura de tobillo, la que lo dejó cojo en el tramo final del juego. Dolor, pero sin pronóstico oscuro.



Así, del camerino el jugador que iba terminando de bañarse, arreglarse y atender a la prensa en la zona mixta, se iba después a la tribuna, donde sus familiares los esperaron con abrazos, besos y gritos de felicitación. Sobre la 1 de la mañana ya del lunes en Rusia, el equipo empezó su camino de regreso hasta el Ski Resort, en Medvedkovo, el distrito separado a 55 minutos de Kazán en carro, donde el equipo tiene su campamento.



Sobre las 2 de la mañana entraron al comedor, tras un viaje relajado, con música en volumen bajo; arrullando a algunos que cabecearon del sueño y el cansancio y acompañando a otros que chateaban con sus cercanos y amigos. Al llegar, la cena recargada de proteínas revitalizadoras, fue rápida, muy rápida: duró media hora, cuando lo habitual es una. Y todo el mundo se fue a dormir con la tranquilidad del deber cumplido.



Colombia ganó bien, reafirmó que no vino de paseo a este Mundial y recobró sus credenciales de pelea. Pero no pierde la cabeza y sabe que, a pesar del baile y la goleada sobre Polonia, hoy es tercera en el grupo H, y el tercer puesto da la deportación de la Copa Mundo.



GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

Kazán

En Twitter: @MelukLeCuenta