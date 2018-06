¿España pierde chance de ganar el Mundial con la salida de Lopetegui?

El tema principal expuesto este miércoles en el programa EL TIEMPO del Debate Final, por Fox Sports se enfocó en la sorpresiva salida del director técnico de la Selección de España, Julen Lopetegui, tras ser despedido por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, luego de ser anunciado como nuevo DT del Real Madrid.



El máximo directivo del balompié español indicó que había sido una pésima decisión por parte del club merengue haber anunciado la contratación del estratega a horas del comienzo de la Copa del Mundo de Rusia.

Para Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, el arribo de Lopetegui al Real Madrid, tras un contrato firmado en silencio, es una pésima decisión y más a las puertas del comienzo del rodaje de la selección ibérica en el Mundial de Rusia.



José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, indicó que fue una salida en falso por parte de tos. “Rubiales quiso dar un golpe de mando y decir ‘aquí mando yo’, pero también fue un desatino del dirigente, que mostró su falta de experiencia en el cargo. Su soberbia quedó en evidencia, al igual que la de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya que tuvo tamaña imprudencia al soltar esa bomba. La verdad faltó manejo”, anotó Ascencio y se preguntó ¿Fue una traición de Lopetegui y el Real Madrid hacia España?



En esa misma posición estuvo el reconocido periodista y comentarista deportivo Hernán Peláez Restrepo, aunque consideró que al final los jugadores de la selección de España, serán los encargados de sacar el barco adelante tras la llegada de Fernando Hierro, como apaga incendios.



“Los jugadores son los que ponen todo en el campo de juego. Ya se fue Lopetegui y ahora ellos deben remar. Si se filtró la información de la llegada del DT al Real Madrid por intermedio de uno de los jugadores del plantel merengue, pues fue una imprudencia. Si ganan el Mundial serán ellos, los jugadores, no el DT”, afirmó.



El entrenador Luis Fernando Suárez, otro de los panelistas, insistió en que el tema tuvo un mal manejo, especialmente por el presidente del Real Madrid.



“El trabajo queda ahí, lo que hizo Lopetegui, la buena campaña de la selección y la jerarquía que el equipo tiene. Ahora, con Hierro al frente, el juego de la selección no se va a modificar. Además, su labor como director deportivo de la selección, sumado a su característica de líder y excapitán tanto de la selección española como del Real Madrid, le da una adición del estímulo al equipo”, explicó Suárez.



El exjugador Iván René Valenciano, quien participó en el tema desde territorio ruso, indicó que esa decisión de sacar al entrenador a dos días del debut no fue coherente. “Se le tenía que haber dado manejo al asunto, pero lo que se hizo fue una serie de desaciertos, lo que constituye un golpe al alma y al cuerpo de la selección de España”, recalcó.



Francisco ‘Pacho’ Vélez, sostuvo también desde Rusia, que fue una pésima decisión haber sacado a Lopetegui, pero además, que fue el producto de una lucha de egos.



“Ni Florentino Pérez tenía que haber pasado por encima de Rubiales, ni éste tenía que haber reaccionado de esa manera. En fin, perdieron todos, incluyendo a los jugadores. Espero que esto no repercuta en el rendimiento de la selección, que de todas maneras sigue siendo favorita para el título del Mundial", concluyó.









Debate Final EL TIEMPO en alianza con Fox Sports​