Los jugadores de la Selección que por edad no llegarían a Catar 2022

La Selección Colombia finalizó su participación este martes en el Mundial de Rusia 2018. La Tricolor quedó eliminada de la Copa del Mundo tras perder en la definición por cobros desde el punto penal con Inglaterra en los octavos de final.



Ahora, con el sueño de poder clasificar a la Copa del Mundo de Catar en 2002, hay jugadores que ya tienen una mayor edad y no alcanzarían a llegar físicamente para ese nuevo reto.

También, por un nuevo proceso para las eliminatorias de este torneo, llegarían jugadores jóvenes que podrían desplazarlos del proceso.



En la selección hay jugadores que tienen 32 años. Carlos Bacca, actualmente, tiene 31 pero cumple en septiembre. Además de él, están Falcao García, Carlos Sánchez y Cristian Zapata. Con 32 años, en 2022, tendrían 36 por lo que no se tendría una alta expectativa para poder hacer parte del equipo que podría clasificar a Catar, próximo Mundial.

Con mayor edad están Abel Aguilar y José Fernando Cuadrado, con 33 años. Ambos jugadores, seguramente, tuvieron su último Mundial y no estarían en el siguiente torneo. Por parte del guardameta Cuadrado, de continuar en ese proceso llegaría con 36 años al próximo Mundial, pero no es muy alentador el panorama de la edad para seguir en la Selección.



Finalmente, está Farid Díaz, quien no debutó en el Mundial y, con 35 años, no alcanza a llegar al próximo Mundial por su edad. Llegar con 39 años a una Copa del Mundo no es habitual y en esa posición de lateral hay varios jóvenes que ya están en ese proceso.



Futbolred