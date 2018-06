Juan Fernando Quintero hace historia para Colombia... en vano

19 de junio 2018 , 10:37 a.m.

19 de junio 2018 , 10:37 a.m.

Con su gol ante Japón, Juan Fernando Quintero entró en la historia del fútbol colombiano al ser el primer jugador de este país sudamericano en marcar en dos Copas del Mundo, pero el tanto del volante del River Plate no pudo evitar la derrota en el estreno cafetero en Brasil-2018.

Ni los astros Radamel Falcao y James Rodríguez ni los 'europeos' Juan Cuadrado, Carlos Bacca o Dávinson Sánchez, la figura del partido para Colombia, en su derrota ante Japón por 2-1 en el Grupo H, fue un jugador que no llegó a triunfar en Europa y que ya había marcado contra Costa de Marfil en la cita mundialista de hace cuatro años.

De hecho, Quintero no debería haber comenzado de inicio el encuentro contra

Japón, pero la baja de última hora de James Rodríguez, al no estar 100% recuperado de unas molestias físicas, abrió la puerta de la titularidad a este centrocampista nacido hace 25 años en Medellín.



Por si no fuera poco el 'papelón' de sustituir a James, las cosas se complicaron al inicio del partido con la expulsión de Carlos Sánchez en el minuto 3, por tocar un balón con la mano dentro del área que supuso el primer tanto japonés.



En esos momentos, el seleccionador José Pekerman ordenó a 'Juanfer' retrasar un poco su posición para ayudar a Jefferson Lerma en el mediocentro. Quintero fue uno de los destacados del equipo en la primera parte, con dos buenos pases a Radamel Falcao que el 'Tigre' remató a las manos del arquero rival.

Inteligencia y clarividencia

La salida a la media hora de Wilmar Barrios por Juan Cuadrado y el regreso de Quintero a la mediapunta coincidió con los mejores momentos de los cafeteros y con el gol del empate. "En el primer tiempo, cuando pudo recibir con condiciones, nos dio las mejores oportunidades", admitió Pekerman en conferencia de prensa.



Quintero destaca en el fútbol por su inteligencia y su clarividencia con la pelota. Sólo así se explica que en el golpe franco directo en el vértice del área, él viese que la barrera japonesa iba a saltar y colocó la pelota rasa, por debajo del muro y pegada al palo para hacer imposible la estirada de Eiji Kawashima (39).



Pero el menudo volante colombiano (1,68 m), que no acabó triunfando en su paso por Europa (de 2013 a 2016 en Pescara, Oporto y Rennes), sintió el cansancio en el segundo tiempo, con menos participación en el juego, y acabó siendo sustituido por James Rodríguez.



En septiembre de 2016, el que fuera el mejor jugador del Sudamericano Sub-20 en 2013, dejó el campeonato francés para regresar al Deportivo Independiente de Medellín donde su buen desempeño le permitió en enero de 2018 fichar (como cedido) por River Plate. Con contrato aún en el Oporto, el escaparate del Mundial podría ofrecer a Quintero una segunda chance en el fútbol europeo.











AFP