Juan Fernando Quintero, el nuevo sabor de la Selección en Rusia

Se juega como se vive, dicen unos. El fútbol es el espejo del país, cierto. También se juega como se canta, dirán otros. El fútbol es la pista de baile del país, también es real.

En las pantallas y los parlantes de los estadios de este Mundial de Rusia suena Maluma o Nicky Jam o J Balvin y su pegajoso y casi idéntico chis-pum-chis-pum que provoca que las fanáticas de camisetas amarillas, bullosas y voluptuosas, se meneen por instinto.



En las canchas de los estadios de Saransk, Kazán y Samara ha jugado Juan Fernando Quintero y le ha puesto un nuevo ritmo de juego a la Selección Colombia que hace que los fanáticos, bullosos y eufóricos, sacudan sus barrigas en saltos de gol.



El reguetón y Quintero son el país de ahora, la música de ahora, el fútbol de ahora, la Selección de ahora. Colombia es reguetón, gústele a quien le guste. “Y no te voy a negar, estamos claros y ya”, como repite el estribillo de moda.



Quintero, asumió la voz cantante del equipo en el Mundial de Rusia por los males en las piernas de James Rodríguez, que sin estar descartado de manera oficial, quizá no juegue ni un minuto contra Inglaterra, mañana, en el partido de octavos de final en el estadio Spartak de Moscú.

“Se nos presentó esta situación que no esperábamos y que a todos nos sorprendió. Sabemos de la importancia de lo que es James para el fútbol de nuestra Selección. Es el referente”, dijo el pequeño volante en estatura y edad: 1,68 metros y 25 años cumplidos en enero.



Con Quintero, el fútbol de esta selección es otro, distinto, a otro ritmo, con su propio compás. No es el vallenato ni la cumbia de otros tiempos y otros gustos. Su gol contra Japón, sus asistencias contra Polonia y Senegal y sus pases en esos tres partidos de la primera ronda pusieron a Colombia en el ‘número uno de las listas’ del grupo H y por eso ahora suena en todas partes, empezando por España, desde donde dicen que en el Real Madrid quieren oír su juego.



“Nosotros nos hacemos matar por nuestra tierra. Todos los rivales son difíciles”, dijo luego de la clasificación al vencer a Senegal, al responder sobre el próximo rival. Es Inglaterra, que en contraposición es la cuna del más fino rock and roll. En este contexto, mencionar a los Beatles, a los Rolling Stones o a Queen, más que irresponsable, es insensato.



Hace cuatro años, en Brasil 2014, ‘Juanfer’ o ‘Quinterito’, que bien podrían ser sus nombres artísticos en la radio, fue llamado el ‘Mozart’ de la Selección por componer su primera sinfonía de gol mundialista apenas a los 21 años. Pero decirle así en este contexto reguetonero más que imprudente o atrevido es inculto.

Juan Fernando Quintero recibió varias órdenes de Pékerman durante el partido.

José Pékerman, el técnico del equipo, contribuyó al estribillo de moda e improvisó una línea en pleno partido contra Polonia que se transmitió en vivo a todo el planeta. “¡Juan, Juan…! ¡Crac! ¡Crac! ¡Sos un crac!”, le gritó emocionado, le cantó eufórico. El elogió íntimo se convirtió en un hit, en un verdadero éxito de las redes que le dieron otro número uno de popularidad.



“Siempre he sido del fútbol bien jugado, del buen gusto. Cuando veo algo que me sorprende gratamente se lo manifiesto a mis jugadores”, dijo sonriente el DT.

Quintero juega como ha vivido, al beat del reguetón, al golpe de la cadera; con la misma pinta de su “hermanito de distinta madre”, un tal Juan Luis Londoño desconocido, la identidad secreta del famosísimo Maluma, con quien jugó en las inferiores del Envigado cuando tenía 10 años y vivía en la Comuna 13 de Medellín. Es su amigo del alma en español. Su parcerito pa’ las que sea en reguetón paisa.



Con él publica selfis que se toman con sus gorras de viseras anchas y planas, sus pesadas cadenas y sus tatuajes; toda la pinta que el hip hop le dio al reguetón en Nueva York. Además, ’Juanfer’ ha participado en videoclips del género entre sensuales bailarinas de poca ropa y faldas cortas y tiene guardados algunos “temas bien buenos” que ha grabado. Ese es su bonus track.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia.

Quizás por eso, los más viejos comentaristas de la tribu del fútbol, como abuelos cascarrabias, gritaron: “Ese muchacho se echó a perder por las malas amistades y las malas influencias”, cuando no consolidó su juego de golpes de balón al pie, ni sonó su fútbol en el Pescara de Italia ni el Porto portugués.



Su regreso al Medellín y su paso al River Plate argentino, en donde ha mezclado electrizantes partidos de zurda prodigiosa y exactitud de pelota quieta, lo devolvieron a la Selección Colombia de la que hoy, en la ausencia de James, es el que debe marcar el compás, darle todo el flow de juego a la Selección que sueña con vencer a Inglaterra.



La música y el fútbol desnudan a un país de los pies a la cabeza. El fútbol es visible, aparece en todos lados, renace en cualquier rincón, como los cantantes y sus canciones y sus bailes. Ambos son los ídolos populares del planeta. Maluma y Quintero son la Colombia del hoy y el ahora. Eso somos. “Y no lo voy a negar, estamos claros y ya”, como se canta y se baila en la canción de moda.











