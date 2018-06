¿Qué tienen Polonia y Japón?... (Opinión)

Todavía el fútbol en su esencia permite marcadas diferencias no obstante su globalización. Japón, Polonia y Senegal son tan diferentes como sus continentes y razas. La raza japonesa, aguerridos y oficiosos hombres; los polacos, muy al mundo europeo, así ostenten ese pasado socialista, y los senegaleses, raza afrodisiaca en cultura y comportamientos.

Sin duda alguna, los tres equipos muestran un fútbol con marcadas diferencias. Japón es brava y dinámica, forman un equipo que expresa agresión, de buena intención recia y constante, intentando no dejar pensar a sus adversarios, lo que implica que tomen riesgos a sus espaldas por los espacios que brindan. Cuentan con un mediocampista de la élite europea por su fútbol bien jugado y dinámico como Kagawa. Varían sus posicionamientos tácticos entre el 1:4:1:4:1 y el 1:4:4:2.



Polonia por momentos regala el espacio para agruparse y hacerse fuertes, buscando con ello el desdoble de sus laterales y mediocampistas externos, quienes por su esquema utilizan más las bandas que el medio para así explotar a su máxima figura, Lewandosky, exquisito goleador con gran técnica y posicionamiento. Sorprenden cuando se posicionan en un esquema que les brinda seguridad como el 1:5:4:1.



Senegal, por su parte, tiene jugadores rápidos, como los felinos de su nativo continente, que responden tanto en su accionar defensivo como en su juego de ataque, lo que los hace explosivos y desequilibrantes en el espacio reducido. Son igualmente habilidosos y destacan más en lo individual que en lo colectivo, así como también son de los que gustan de cambios rápidos de defensa al ataque, pues cuentan con hombres de punta explosivos como Mané. No poseen una gran estructura táctica que brinde seguridad defensiva y pasan rápido a la pérdida de su esquema, que por lo general es el 1:4:4:2 que les permite pasar por momentos al 1:4:3:3.



En resumen, se trata de tres culturas diferentes que comparadas con la Colombia experimentada, hacen difícil la competencia y requerirán de atención. Polonia, para que no sea alimentado Lewansdosky, evitando posibilidades de gol. Con Japón habrá que prestar atención a sus cambios de ritmo, y con Senegal se debe evitar que pisen el área con el balón en los pies, con lo que pueden descomponer el esquema defensivo.



JORGE LUIS PINTO

Para EL TIEMPO Y DEBATE FINAL FOX