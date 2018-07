‘Colombia es el equipo más sucio contra el que he jugado’: Stones

05 de julio 2018 , 10:58 a.m.

El defensa inglés John Stones se mostró encantado por haber eliminado en octavos de final del Mundial de Rusia-2018 a Colombia (1-1, 4-3 en penales), "el equipo más sucio" al que se ha enfrentado.

"Probablemente el equipo más sucio contra el que he jugado", dijo este jueves el zaguero inglés, que disputó todo el partido y la prolongación.

"Cuando nos concedieron el penal (que marcó Harry Kane en el segundo tiempo), rodearon al árbitro, lo empujaron, también hubo el cabezazo que todos vieron (en referencia a una acción entre Wílmar Barrios y Jordan Henderson), estropearon el punto de penal. Muchas cosas fuera del juego con balón de las que probablemente no hayan ustedes oído hablar. Todo ese tipo de cosas que no escuchas en un partido de fútbol", añadió.



El delantero inglés Harry Kane adelantó a los suyos desde el punto de penal a los 57 minutos y Yerry Mina selló las tablas a la salida de un córner cuando el encuentro parecía ya decidido (90+4), lo que llevó el choque a la prórroga y luego a los penales, donde los europeos estuvieron más acertados.



"En lo que a nosotros respecta, mostramos mucho carácter para mantener la cabeza fría y no caer en su juego", agregó. "Creo que lo mejor para nosotros fue ganarles jugando al fútbol. Eso es lo que más les va a doler, tomar el avión de vuelta a casa", señaló el defensa del Manchester City.



"Nunca había visto un partido así antes, (por) cómo se comportaron. Pensé que podrían haber visto varias tarjetas rojas en el partido por lo que pasó", sentenció.



AFP