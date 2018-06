Japón no levanta cabeza en los amistosos: perdió 2-0 contra Suiza

Suiza sumó una nueva victoria antes de acudir a Rusia 2018 al imponerse por 2-0 en Lugano a Japón, que afrontará la cita mundialista lastrado por los malos resultados que ha cosechado en su fase de preparación.



Los 'nipones' enfrentarán a Colombia en el arranque de la Copa Mundo, luego enfrentarán a Senegal y cerrarán el Grupo H jugando contra Polonia el jueves 28 de junio.

Los goles de Ricardo Rodriguez, de penalti, y de Haris Seferovic prolongaron la alentadora racha del equipo suizo, que sólo ha perdido uno de sus últimos diecisiete encuentros. La selección de Vladimir Petkovic, que empató con España el pasado fin de semana, se centra ya en su reto en Rusia, donde tiene cita con Brasil, Costa Rica y Serbia.



El conjunto helvético dominó a Japón, que sumó en Lugano su cuarta derrota en los cinco partidos recientes que ha jugado. Aún puede reactivar su ánimo si vence a Paraguay en el encuentro preparatorio, el último, que aún tiene pendiente antes de viajar a Rusia.



Japón fue incapaz de disimular sus problemas defensivos. Se marchó con una nueva derrota y con la incertidumbre del estado de su jugador Kuya Osako, que se tuvo que retirar lesionado a los 40 minutos para ser sustituido por Yoshinori Muto.



Fue justo antes de que Suiza tomara ventaja en el marcador cuando una incursión al área de Breel Embolo fue frenada por Maya Yoshida. El árbitro interpretó penalti, que transformó Ricardo Rodriguez.



No mejoró después Japón, que jugará en la primera fase del Mundial contra Polonia, Senegal y Colombia. Mejoró en ataque pero no en defensa, donde mostró más carencias.



Sin embargo, Suiza no sentenció el choque hasta el final, en el minuto 82. Xherdan Shaqiri alcanzó la línea de fondo y envió un centro al segundo palo de la portería japonesa. Jacques Francois Moubandje, de cabeza, dejó el balón a los pies de Haris Seferovic, que batió a Eij Kawashima.













EFE