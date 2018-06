Japón cuida a dos figuras para llegar listo al debut contra Colombia

A dos días para su debut en la Copa del Mundo del 2018, la selección de Japón vive pendiente del estado de salud del delantero Shinji Okazaki y del defensa Gen Shoji, quienes siguen ‘tocados’ y están en duda para el choque contra Colombia.

Okazaki, autor del gol de Japón en el juego contra Colombia en el Mundial de Brasil 2014, acumula fatiga muscular tras los últimos encuentros disputados, mientras que Shoji acarrea unas molestias en la pantorrilla.



Ninguno de los dos se ha entrenado con el resto de sus compañeros y ambos han hecho trabajos diferenciados en el gimnasio del hotel de concentración.



El seleccionador nipón, Akira Nishino, ve al experimentado Okazaki –disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014– como un futbolista importante entre los 23, pero ante su posible baja ha probado como ‘9’ titular a Yuya Osako, delantero del Colonia.



La probable ausencia de Shoji es, sin embargo, más complicada de suplir para el preparador, que podría decantarse por el veterano Maya Yoshida (Southampton) como pareja de Tomoaki Makino en el eje de la defensa.



Shoji salió de titular y rindió a buen nivel en dos de los últimos tres compromisos amistosos de los ‘samuráis’ previos al Mundial: en la victoria 4-2 sobre Paraguay y en la derrota 0-2 a manos de Suiza.



Aunque Nishino, seleccionador desde el pasado mes de abril, cuando fue destituido Vahid Halilhodzic, no ha dado pistas sobre el ‘once’ con el que saldrá pasado mañana en el Mordovia Arena de Saransk, todo apunta a que se decantará por un 4-2-3-1, con una línea de tres mediapuntas con buen trato de balón como son Keisuke Honda, Shinji Kagawa y Takashi Inui.



El capitán de Japón, Makoto Hasebe, indicó que el cambio de último momento de seleccionador no afectará las ilusiones y la moral del equipo y que dispondrán de una buena táctica para detener a James Rodríguez y Radamel Falcao García.



Pese a lograr la clasificación con Halilhodzic, quien no gozaba de mucha popularidad entre los hinchas japoneses, la federación nipona decidió reemplazarlo por Nishino, con la ilusión de al menos mejorar la campaña del Mundial 2014, donde los guerreros no ganaron ningún partido.



“Tenemos tres rivales muy fuertes. Pero no son (el campeón mundial) Alemania, por lo que tenemos posibilidades y espero que podamos avanzar más”, añadió Hesebe. “El primer partido es importante. Ellos tienen a James Rodríguez y a Falcao. Pero nosotros tenemos una buena táctica y si todo el equipo empuja junto, podemos obtener un buen resultado”, dijo.



Por su lado, el defensor del Southampton inglés Maya Yoshida reconoció que el debut contra Colombia será duro.



“Obviamente, va a ser realmente duro para nosotros. Colombia es realmente un muy buen equipo, es uno de los más fuertes del grupo, por lo que será un partido clave”, explicó el defensa.



“Pero nos estamos preparando muy bien. Hemos tenido algunas situaciones difíciles, aunque después del partido amistoso contra Paraguay (4-2) creo que los jugadores se sienten mejor”, apuntó el japonés.



Con AFP y EFE