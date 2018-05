Con James y Falcao, la Selección está lista para preparar el Mundial

El peso de James Rodríguez y Radamel Falcao García es enorme en la Selección Colombia. Son los nombres fijos en las convocatorias del técnico José Pékerman, siempre y cuando no tengan algún problema físico. Y son los que los hinchas más preguntan. Este jueves, tanto Falcao como James ya estarán con el grupo que entrenará en El Campín y este jueves se unirá William Tesillo, tras su actuación con Santa Fe en la Copa Libertadores, para preparar el Mundial de Rusia y superar el mundialazo de Brasil 2014. Faltan detalles, pero este jueves el equipo estará prácticamente completo.

Ambos, en su momento, fueron determinantes para conseguir las clasificaciones a las dos últimas copas del mundo. Falcao aportó nueve goles en el camino hacia Brasil, donde James terminó como goleador y figura. Y, en este camino a Rusia, James aportó seis tantos, más que ningún otro jugador, incluyendo el que determinó la clasificación, frente a Perú, en Lima.



En la era Pékerman, James es el cuarto jugador con más partidos: 59, solo superado por David Ospina (62), Carlos Sánchez (60) y Juan Guillermo Cuadrado (60). Y es el que más goles marcó, 21. El segundo en ese listado de anotadores es Falcao, con 19, y eso que dio muchas ventajas, entre ellas los siete meses que estuvo por fuera de las canchas por la lesión de rodilla que lo sacó de la lista de 23 para Brasil, al igual que la serie de molestias musculares que lo dejaron prácticamente todo el 2016 sin venir a la Selección.



Pero ahora sí están los dos. Y están bien. En ellos se centra la esperanza de la Selección. James llegó a Bogotá el lunes, en un vuelo privado, y antes de integrarse a la concentración participó en varios actos. El martes viajó a Medellín a fin de participar en una campaña de seguridad vial. Y ayer visitó un grupo de niños de la Fundación Hospital de la Misericordia, ya de regreso a la capital. Ahora está listo para pensar en fútbol, en cómo defender de su Botín de Oro, aunque por el momento asegura estar, gracias a su notable rendimiento en el Bayern, mucho más motivado como asistidor que como rematador.



“Cuando uno tiene talento es mucho más fácil todo. Cuando juegas bien e intentas estar bien al lado de tanto jugador top, siempre es bueno, y más cuando entrenas día a día fuerte, cuando te quieres superar; eso también lleva un punto a favor mío”, le dijo James a Fox Sports, en abril, después de ganarle el Bayern al Sevilla como visitante en la Liga de Campeones.



Atrás quedaron los tiempos difíciles para James, esos en los que, a pesar de que su antiguo equipo, el Real Madrid, ganaba títulos, él jugaba poco. La final de la Liga de Campeones, hace un año, tuvo que verla desde la tribuna. Este año terminó con continuidad, además de ganar títulos (ya tiene la Bundesliga en su palmarés) y, sobre todo, llegar feliz.

Las dificultades del ‘Tigre’

Para Falcao también es un motivo de alegría llegar a la Selección, de la que ya es el máximo goleador en toda la historia: tiene 29 tantos desde su debut con el equipo de mayores, en 2007, de la mano de Jorge Luis Pinto. Pero, no obstante esas cifras, ni su pasado ni su presente han sido fáciles.



Falcao llegó anoche a Bogotá, también en un vuelo privado, después de resolver un problema fiscal en España. Ayer aceptó una condena de 16 meses de prisión por fraude, pero no irá a la cárcel por el tiempo del castigo, inferior a dos años, y porque era el primer delito que cometía en ese país, en la época en que jugó en el Atlético de Madrid. Eso sí, tuvo que pagar una multa superior a los ocho millones de euros. Ya hubo otros jugadores que aceptaron penas similares, como el brasileño Marcelo, el argentino Ángel di María, el croata Luka Modric o el portugués Ricardo Carvalho.

El paso por España fue el mejor momento de la carrera futbolística de Falcao, que coincidió con la mejor parte de la eliminatoria para Brasil 2014. Pero, luego, la lesión en el Mónaco y los flojos pasos por Manchester United y Chelsea aumentaron las dudas sobre si el ‘Tigre’ iba a ser el mismo de antes.



Y fue el mismo de antes. Llevó al Mónaco, hace un año, a la semifinal de la Liga de Campeones. Y esta temporada convirtió 24 goles en todas las competiciones oficiales, aunque en el último mes lo han llevado con calma, entre algodones, para cuidarlo de las lesiones musculares. Falcao no quiere perderse otra vez el Mundial. Y se merece estar allí.



Falcao y James están listos para el Mundial. Son los referentes de la Selección, son el centro de la atención. El equipo, por fin, estará completo, y ya listo para que le vaya bien en Rusia.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc​