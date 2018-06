James Rodríguez o Falcao García: ¿a quién hay que rodear?

Mientras en Argentina el debate antes del Mundial gira en torno a cómo rodear a Messi para que pueda manifestar su mejor fútbol, al punto de que el equipo está pensado para él, en Colombia el juego de la Selección depende en gran parte de James Rodríguez y Falcao García, quienes son sus jugadores más determinantes. Por eso, la incógnita antes del debut en Rusia, contra Japón, es a cuál de los dos hay que rodear mejor para tener más peso ofensivo.

En el último amistoso Colombia empató 0-0 contra Egipto, y aunque generó ocasiones de gol, no finalizó. James jugó libre por toda la cancha, con mayor participación por el centro y la izquierda. Falcao lo hizo como único punta, como es habitual en la Selección. Pero quedó la sensación de que a James, aunque en gran nivel, le faltó apoyo, hasta que entró Quintero, y que Falcao estuvo muy aislado.

Frente a esto, el DT Luis Fernando Suárez, mundialista con Ecuador y Honduras, opina que no hay que preocuparse por James, porque él está en un “grandísimo nivel”. “Lo más importante es rodear a Falcao, que va a ser nuestro único punta”, asegura. Y para rodearlo, Suárez piensa en tres aspectos fundamentales: “Falcao es importante si tiene laterales saliendo, como pasó en el segundo tiempo contra Egipto, cuando tuvieron más oficio y ambición. También si se abre la cancha con los extremos, y con la presencia de un socio de todos, que es un James jugando libre”, agrega.

Falcao es importante si tiene laterales saliendo, como pasó en el segundo tiempo contra Egipto, cuando tuvieron más oficio y ambición FACEBOOK

TWITTER

Por el contrario, Luis Augusto el ‘Chiqui’ García, extécnico de la Selección Colombia, opina que para que el fútbol de Falcao crezca, es fundamental rodear a James para desde ahí construir el juego que le favorezca al ‘Tigre’. “Yo sí creo que hay que rodear a James, y hay que hacerlo con Cuadrado e Izquierdo, en un 4-2-3-1, para ampliar el campo y dar más creación en la mitad. Y creo que él puede ser más útil en el medio, no tanto a la izquierda, donde aporta centros, pero es más fácil de controlar. Sin eso, a Falcao se lo ve débil, se queda solo esperando un rebote o el centro. No entra en juego ni participa. Se pierde entre los 6 defensores (4 centrales y 2 volantes) y parece que Colombia jugara con 10 jugadores”, dice.

Otra opinión es la de Javier Álvarez, también extécnico de la Selección, quien considera que lo más importante es evitarle grandes desplazamientos. “James tiene gol, media distancia, pase preciso; en la medida que lo pongan más cerca del arco va a tener más opciones. Lo otro es que para la estructura del equipo, debe haber volantes externos que lo acompañen, y que vayan y vuelvan, para no desgastar a James, a quien se lo aprovecha más de media punta. En cuanto a Falcao, hay que generarle opciones, él sabe salir a recibir y juega bien de pívot”, dice.

James tiene gol, media distancia, pase preciso; en la medida que lo pongan más cerca del arco va a tener más opciones FACEBOOK

TWITTER

¿Solos o con socios?

Que James y Falcao tengan un socio, un hombre cerca que los apoye, es una posibilidad que se ha visto en algunos partidos. Por ejemplo, en el cierre de la eliminatoria, Falcao jugó junto a Duván Zapata (quien no está convocado), pero habitualmente es único punta, y a James le han venido poniendo como socio, algunos minutos, a Quintero, con quien se entiende bien, al punto de que José Pékerman dijo: “Son jugadores compatibles, de un buen entendimiento. Esperemos que sumen más minutos y esa relación crezca”.

A él hay que dejarlo jugar por donde quiera, que juegue libre, y los demás con la ubicación que se necesita FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, no es común que James y Falcao arranquen con socios de esas características. En el caso de James, lo que propone Suárez es: “A él hay que dejarlo jugar por donde quiera, que juegue libre, y los demás con la ubicación que se necesita, con un buen volante mixto al lado de Carlos Sánchez, y gente bien abierta”, dice.



Que Quintero lo acompañe desde el comienzo no es muy factible por una razón que explica Álvarez. “Con Quintero hay más juego interno, alternativas para James, pero se pierde el equilibrio que dan los volantes externos de ida y vuelta. Creo que no lo ponen desde el comienzo junto a James buscando la justa medida: generar sin que le generen mucho”, opina.

Colombia en realidad juega con cuatro delanteros, porque a Falcao lo acompañan James, generando juego, Cuadrado y el otro extremo FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a Radamel, el ‘Chiqui’ García piensa que debe tener hombres más cerca, pero no necesariamente punteros. “Colombia en realidad juega con cuatro delanteros, porque a Falcao lo acompañan James, generando juego, Cuadrado y el otro extremo. Falcao necesita esa gente cerquita”.









PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET