El mensaje de apoyo de Iván Duque a James Rodríguez

03 de julio 2018 , 11:08 a.m.

03 de julio 2018 , 11:08 a.m.

El presidente electo Iván Duque se unió este martes a la ola de hinchas colombianos que esperan que James Rodríguez pueda estar en las mejores condiciones para alcanzar a sumar minutos en el partido de octavos de final del mundial de Rusia 2018 contra Inglaterra.

"James, toda nuestra familia te manda un abrazo a ti y a toda nuestra Selección Colombia. Vamos con toda hoy para hacer historia. Ustedes son nuestros héroes", dijo el mandatario electo en un mensaje publicado desde su cuenta de Twitter.

.@jamesdrodriguez toda nuestra familia te manda un abrazo a ti y a toda nuestra @FCFSeleccionCol. Vamos con toda hoy para hacer historia, ustedes son nuestros héroes. pic.twitter.com/xbkuC19kjS — Iván Duque (@IvanDuque) 3 de julio de 2018

El cuerpo técnico del equipo colombiano espera hasta último minuto que James Rodríguez esté disponible para disputar este juego crucial. Aunque es poco probable que el 10 sea titular, podría estar en el banco de suplentes.



El sábado se conoció tras practicar una resonancia que la lesión que sufre James no es de gravedad y que el jugador podría estar presente en el encuentro de este martes.



El jugador no ha podido estar en plenitud de condiciones en esta copa del Mundo. Antes del debut contra Japón se supo que tenía molestias y, en efecto, no pudo ser titular. Contra Polonia fue determinante y contra Senegal solo pudo disputar los primeros minutos.