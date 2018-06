Islandia busca repetir su hazaña de la Euro 2016

Dos años después de la sorpresa en la Euro 2016, el deslumbramiento ha desaparecido. Y eso que su nueva gesta fue casi mayor: en su primer partido en un mundial, Islandia logró un empate (1-1) con la Argentina de Lionel Messi, la actual subcampeona.

¿Pero podrán los islandeses sorprender por segunda vez? “Creo que aún podemos hacerlo”, afirmó Alfred Finnbogason, autor del gol contra Argentina, el cual calificó como “más importante” de su carrera y el primero de la historia de su país en una copa del Mundo.



“Antes del partido, nuestro objetivo era pasar a octavos. Lo que no ha cambiado. Al contrario, nos da todavía más fe para hacer que pase”, dijo el islandés.

En realidad, es pronto para responder, pero hay ciertas similitudes con la última Eurocopa, en Francia. En el debut empataron (1-1) con Portugal, una de las favoritas y en la que juega uno de los mejores del mundo. En un partido conforme a su patrón de juego: un ataque-defensa estéril.



“Hay similitudes con nuestro primer partido de la Euro 2016 contra Cristiano Ronaldo y Portugal, cuando logramos frustrarlos durante los 90 minutos y arrebatarles un punto”, explicó Finnbogason.



Ronaldo estaba tan enojado tras el encuentro que arremetió contra el autobús aparcado frente a la portería islandesa.

Podría decirse lo mismo sobre Lionel Messi, de quien sus compañeros dijeron que se mostró dolido tras errar un penalti en el primer partido de la Albiceleste en Rusia 2018.



“(Queda) la amargura de no poder sumar los tres puntos porque creo que lo merecíamos, y empezar ganando siempre es importante”, dijo la estrella argentina tras el partido.



Messi también lamentó la voluntad de “no jugar” de sus adversarios y “la ausencia” de espacios para ponerlos en aprietos. El equipo islandés logró bloquear a Messi, quien no se vio en el partido.



“Sabíamos cómo iba a ir el partido, que ellos tendrían el 70 por ciento de la posesión. Hay que celebrar el trabajo defensivo y la disciplina de nuestros jugadores contra futbolistas de talla mundial”, se felicitó el seleccionador islandés, Heimir Hallgrimsson, satisfecho de ver que su plan aún funciona, dos años después del encuentro contra Portugal.



Contra Nigeria, su próximo rival en el grupo D, será necesario pensar en jugar a otra cosa que no sea el empate, cuando Croacia ya ha tomado el liderato con tres puntos.

Pero con un portero, Hannes Halldórsson, en estado de gracia; un capitán valiente, Aron Gunnarsson, capaz de dar asistencias con su pases largos, y un ‘10’, Gylfi Sigurdsson, que prefiere defender antes que atacar, nada parece poder bajarlos de su nube.



