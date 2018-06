Inglaterra: a reencontrarse con su historia

Inglaterra no figura en el lote de favoritos al título del Mundial-2018, pero con el potencial de su armada de la Premier League empujada por el crac Harry Kane sueña con dar el golpe en Rusia-2018, donde debuta hoy en Volgogrado, por el grupo G, ante un Túnez que deberá remar sin “su Messi”, Youssef Msakniuna, baja por lesión.

Bélgica, pretendiente a la corona con su generación dorada, desafía al debutante mundialista Panamá en Sochi, en la apertura de la zona G ese mismo lunes.

Pero antes de poner la cabeza en esos rivales, los hombres del seleccionador Gareth Southgate se confían a Kane, la sensación de los ingleses que lleva la cinta de capitán a sus 24 años y tiene en su espalda el peso de conducir a un once joven e inexperimentado, pero con obligaciones por el peso de la historia inglesa.



Destacado en su club Tottenham con 41 tantos esta temporada entre todos los campeonatos que disputó, el punta ha logrado su mejor temporada, en la que acabó segundo máximo artillero de la Premier (con 30 goles, detrás de los 32 de Mohamed Salah).



Sin embargo, la historia reciente le juega una mala pasada a Inglaterra en grandes citas. Entre la no clasificación a la Eurocopa 2008, despiste en octavos del europeo de Francia 2016, la eliminación en primera ronda sin victorias en el Mundial de Brasil 2014 y el reinado fugaz de Sam Allardyce (67 días) al frente de los ingleses en 2016 al quedar en el centro de un escándalo, Inglaterra tiene necesidad de renacer en cierto modo.



“Este equipo no debería agobiarse, porque es un grupo nuevo; la mayoría tiene muy pocos partidos internacionales. Tiene todo el futuro por delante”, dice Southgate. Detrás de las cifras extraordinarias de Kane, su capacidad para brillar en grandes torneos, así como en su selección, es una cuenta pendiente.

Más difícil sin su Messi

Túnez tiene como objetivo principal en el torneo ganar su primer partido desde 1978, pero sus esperanzas recibieron un duro golpe con el descarte de su as Youssef Msakniuna, por lesión en los ligamentos de una rodilla. Un impacto que el entrenador Nabil Maâloul comparó con el supuesto de que Argentina no pudiera contar con Messi.



Aunque Maâloul es consciente de la pólvora que posee Inglaterra en Kane, señaló a Dele Alli como jugador clave.



“Es un gran jugador”, considera Maâloul. “Puede jugar en cualquier parte: central, delantero o profundo en el centro del campo, por delante solo o por la izquierda. Sabemos cuán fácilmente Alli y Kane se pueden encontrar y entender, así que debemos dividirlos. Lo más peligroso es la forma como ve el partido y juega el último pase”. El camino de los ingleses para recuperar su protagonismo empieza hoy.





DEPORTES