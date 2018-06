Critican a colombiano que irrespetó a japonesas en Rusia

Después del partido de este martes, en el que perdió la selección Colombia frente a Japón en Saransk (Rusia), ha generado indignación en redes sociales un video en el que unos colombianos les ponen a decir groserías a un grupo de mujeres japonesas.

En el video, que EL TIEMPO decide no emitir para no amplificarlo más, unos colombianos, al parecer afuera del estadio y después del partido, le pusieron a decir a una: “Yo soy bien perra”.



Jineth Bedoya, directora de la campaña No es hora de callar y quien promueve los derechos de las mujeres, criticó el hecho.



“Esto no es un chiste, no es gracioso, no es correcto: es un abuso!!! Vergüenza!!!“, señaló Bedoya en su cuenta de Twitter.

La Cancillería también se mostró preocupada por los actos cometidos por algunos hinchas colombianos en Rusia y los invitó a comportarse en el marco del respeto.

Comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas no solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 19 de junio de 2018

De otra parte, otras mujeres se han pronunciado sobre el video: “¿Qué clase de gente viajó a Rusia? Dan vergüenza estos de aquí abajo (dos últimos tuits, por cierto uno se me fue sin el comentario de rechazo, ya lo borré y corregí, mil disculpas a todas las japonesas y a todas las mujeres)”, escribió Claudia Julieta Duque.



Acá más reacciones: