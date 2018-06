Lo que debe saber sobre la inauguración del Mundial Rusia 2018

De a poco se van conociendo los detalles que tendrá la jornada previa y la inauguración del Mundial Rusia 2018, cuyos organizadores han anticipado que la ceremonia será más corta, pero igual de pomposa que las vividas en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010.



El miércoles 13 de junio, el día previo a la apertura del Mundial, estarán reunidos en la Plaza Roja de Moscú los más famosos intérpretes del ‘bel canto’, encabezados por el tenor español Plácido Domingo, quien estará también con el tenor peruano Juan Diego Flórez. En la lista de invitados también están incluidos Denis Matsue, Anna Entreveo, Yosef Vazov, Ildara Abdrazakov, Aida Garifullina y Albina Shagimuratova, entre otras figuras jóvenes de la lírica.

El concierto de gala estará acompañado por la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky, bajo la dirección del Maestro Valery Gergiev, anticipó Alexéi Sorokin, director general del comité organizador.



Ya es acostumbrado que en la mayoría de las competiciones deportivas estén abiertas para las estrellas de la ópera. Por ejemplo Montserrat Caballe, Freddie Mercury y José Carreras abrieron los Juegos Olímpicos en Barcelona, mientras que Luciano Pavarotti fue la gran estrella en los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín.

Vista de la catedral Basílica en la Plaza Roja de Moscú. Foto: AFP

Domingo, de 77 años, ha actuado en casi todos los Mundiales desde 1982. El español cantó el himno del certamen en España en 1982. Junto a Luciano Pavarotti y José Carreras, conformó los Tres Tenores, que actuaron por primera vez en los Baños de Caracalla en las afueras de Roma durante el Mundial Italia 90.

Los tres tenores posan para los fotógrafos tres días antes de la final del Mundial de Futbol de Japón -Corea. Jose Carreras, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo amenizaron la gala en la final. Foto: Archivo / AFP

Los tres célebres artistas repitieron en 1994 en el Dodger Stadium de Los Ángeles, en 1998 en el Campo de Marte y la Torre Eiffel de París y en 2002 en la Arena Yokohama de Japón.



Para la final del Mundial 2006, Domingo cantó junto a la soprano Anna Netrebko y el tenor Rolando Villazón la Waldbuehne de Berlín. En 2010 no actuó, pero sí estuvo presente, y en el pasado Mundial de Brasil ofreció un concierto en Río de Janeiro dos días antes de la gran final.



La ceremonia de inauguración, el jueves 14 de junio (8 a. m. hora colombiana), comenzará el estadio Luzhniki de Moscú, antes del partido entre Rusia y Arabia Saudí, correspondiente al grupo A (programado para las 10 a. m. en Colombia), y tendrá una mezcla de la tradición rusa con los intereses del espectáculo en el mundo.



El comité organizador tiene previsto que se presenten 500 bailarines, gimnastas y equilibristas, que amenizarán la ceremonia acompañados por juegos artificiales. También estarán famosas celebridades del mundo del fútbol y del espectáculo.

Esta es la imponente imagen del estadio Luzhniki de Moscú, donde se llevará a cabo la inauguración y la final del Mundial de Rusia. Foto: AFP

En la inauguración también se entonará la canción de la Fifa 2018, Live It Up. Una danza en la que participarán varios artistas rusos y muchas celebridades llegados de todas las partes de todo el mundo, así como los cantantes Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, las voces de la canción oficial de la Copa, que tomarán el relevo de Jennifer López y Pitbull.

Horarios y diferencia horaria

El gobierno de Rusia desde el año 2014, estandarizó los nueve horarios que tenía establecidos, lo que no afectará el desarrollo de la cita orbital. Once ciudades serán las sedes de este evento que albergará 64 partidos, los cuales se desarrollarán en 12 estadios, todo esto siendo un hecho inédito para un país de Europa Oriental.



Ciudad y diferencia horaria con relación a Colombia:



- Kaliningrado (7 horas de diferencia).

- Moscú, San Petersburgo, Volgogrado, Sochi, Kazán, Saransk, Rostov y Nizhny Nóvgorod (8 horas de diferencia).

- Samara (9 horas de diferencia).

- Ekaterimburgo (10 horas de diferencia).



Un solo partido se jugará en el horario colombiano de las 5 a. m., en la apertura del grupo C, el cual se disputará el día sábado 16 de junio. Además, los encuentros que más tarde se disputarán con relación al horario colombiano serán a la 1 p. m., exactamente 21 partidos desde fase de grupos, hasta las semifinales. Otros de los horarios que en más oportunidades se repetirán, serán los que se jueguen a las 7 a. m., 9 a. m., y 10 a. m.

La magia del balón

Aunque no ha sido plenamente confirmado por el comité organizador ni por la Fifa, hay un dato interesante que podría entregar una grata sorpresa. Tres astronautas de origen ruso, japonés y estadounidense regresaron a la tierra el pasado hace unos días con un balón de fútbol que se podría utilizar en el partido inaugural.

La cápsula Soyuz MS-07, con los tripulantes Anton Chkaplerov, Scott Tingle y Norishige Kanai, aterrizó cerca de la ciudad de Jezkazgan, en la estepa de Kazajistán.



En un video publicado el jueves por Roscosmos, la agencia espacial rusa, se ve a Anton Chkaplerov y a Oleg Artemiev jugando en la Estación Espacial Internacional ISS con un balón de fútbol Adidas Telstar 18.



Según la agencia rusa TASS, el balón se utilizará en el partido inaugural del Mundial, el 14 de junio en Moscú. Los tres astronautas pasaron más de cinco meses en el espacio para llevar a cabo maniobras científicas.



La ISS, uno de los pocos ejemplos de cooperación entre Rusia y Estados Unidos, está en órbita desde 1998, a una velocidad de 28.000 km/ hora. Dieciséis países participan en la ISS, que costó 100.000 millones de dólares, en su mayor parte financiada por Rusia y Estados Unidos.

