Brasil empieza su sed de revancha contra Suiza

Llevan 1.441 días esperando. Desde que Brasil cayó fulminada ante Alemania en Belo Horizonte sumiéndose en un infierno del que tardó dos años en salir. Pero la Seleçao está de vuelta en un Mundial y el domingo arrancará ante Suiza la lucha por conquistar lo que perdió en casa: el orgullo y su sexta Copa.



El tiempo se congelará para la 'canarinha' cuando caiga la noche en Rostov del Don. Para ellos y para todo un país que promete pararse cuando sean allí las tres de la tarde. Dicen los sondeos que este Brasil entretenido por la tecnología y decepcionado por la crisis ya no vive el fútbol como antes, pero lo del domingo es asunto mayor.

La 'canarinha' de la esperanza de Tite, la que revivió de una depresión sin precedentes y llegó antes que nadie a Rusia con 17 victorias y solo una derrota en 21 partidos, debuta en el Mundial. Lo hará además con su estrella Neymar casi recuperada, después de los tres meses de baja por una lesión en el pie que le hizo temer lo peor.



Pero el jugador más caro del mundo siempre tuvo claro que su prioridad estaba en Rusia, y tras conocer el diagnóstico, se marchó a Brasil para ponerse en manos del médico de la Seleçao, dejando a sus jefes plantados en París. Una decisión polémica que parece haberle salido bien porque ha vuelto como un rayo, aunque todavía le falte rodaje.



Ya en su primer contacto en el amistoso contra Croacia, donde solo salió en el descanso, marcó un primer golazo y, una semana después ante Austria, dejó al portero sentado para coronar con otro su vuelta como titular. El reencuentro con el balón le ha cambiado a la cara a 'Ney', que desde su llegada a Rusia está exultante.



Alegre, no dudó en bailotear al son de las canciones folclóricas con las que les recibieron en Sochi o en dirigir la broma que acabó con su amigo Coutinho barnizado en harina para celebrar su cumpleaños. "Neymar no está todavía al 100%, pero es alguien muy privilegiado físicamente", afirmó Tite ya desde Rostov.



"Sus índices de sprint en velocidad máxima son impresionantes. Pero no está todavía en su plenitud, ojalá lo esté muy pronto. Ya está en un proceso muy evolucionado y suficientemente bueno para hacer un gran partido", añadió.

Sin miedo

Pese a todo, los suizos, que disputan su cuarto Mundial consecutivo con el objetivo de superar su marca en 2014, donde cayeron en octavos ante Argentina, no se sienten deslumbrados ante tanta estrella. "No estamos aquí para jugar como Brasil, sino para ganar", afirmó su técnico, Vladimir Petkovic, este sábado. "Comencé a estudiarles y son un equipo excelente, evolucionaron mucho desde 2014, juegan con un estilo más europeo", reconoció sin embargo.



Para poner en aprietos a la pentacampeona del mundo, la 'Nati' cuenta con la calidad del talentoso centrocampista del Arsenal Granit Xhaka o la creatividad de Xherdan Shaqiri. Con ellos, pelearán a muerte un partido que podría abrirles el camino hacia el ansiado pase a octavos, que todo apunta que lucharán hasta el final con Costa Rica, que debutará poco antes ante Serbia.



