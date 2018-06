El hincha que protagoniza la historia más triste de la Copa del Mundo

Gilberto Martínez, un abogado mexicano de 41 años, soñaba con llevar a sus dos hijos, de 6 y 8 años, y a su esposa, de 43, al Mundial de Rusia luego de que México clasificara al torneo de fútbol más importante del planeta.

Lo planeó todo. Tiquetes, hospedaje, los Fan ID's (entradas correspondientes a los estadios) y, por supuesto, todas las ganas para ir a apoyar al 'Tri' al otro lado del mundo.



Era su sueño poder llevar a su hijo mayor a su primera cita mundialista y asistir al sexto de él.

Desde septiembre, Gilberto tenía todo listo para su sexta cita mundialista. Foto: Gilberto Martínez

Pero el 28 de abril todo cambió para siempre en la vida de Gilberto.



Su esposa Verónica Raschiotto decidió viajar a Miami, junto a sus dos hijos, a visitar a uno de sus hermanos. Pero jamás imaginaron que ese viaje no tendría retorno. La minivan en la que se movilizaban chocó con una camioneta 4X4, conducida por una mujer de 21 años, en Delray Beach, en Florida. No hubo sobrevivientes.



Todo se desvaneció. Ni Verónica, ni Mía, ni Diego estarían presentes para vivir ese enorme sueño.



Gilberto buscó ayuda profesional y su psicóloga le aconsejó que viajara, que fuera y rindiera un homenaje a su familia en Rusia. Duró pensándolo mucho, no podía creer por lo que estaba pasando. En ese momento recibió un mensaje que le daría fuerzas para tomar su decisión: "Tu hijo va a ser el ángel que me ayude a volar". Se trataba de un texto de Guillermo 'Memo' Ochoa, el arquero mexicano, quien supo lo sucedido y, conmovido, quiso apoyar a este padre que no tenía esperanza alguna.



Con el corazón en la mano empacó maletas y se fue. No sin antes asegurarse de llevar los Fan ID's de sus hijos y esposa e imprimir unas camisetas con sus nombres. Quería llevarlos con él a todas partes y cumplir, paso a paso, todo el plan que creó para disfrutar junto a ellos la Copa del Mundo. Lo único que tuvo que cambiar fueron los nombres de los tiquetes y la reserva en los hoteles. Dos buenos amigos decidieron unirse a esta aventura y no dejarlo solo.



Llegó el 17 de junio, un día histórico para la Selección mexicana. En el Arena Luzhniki vio ganar al 'Tri' 1-0 contra Alemania. Además de disfrutar del triunfo de su equipo pudo festejar el Día del Padre, sintiendo a sus hijos en todo momento junto a él.

Allí estuvo, con sentimientos encontrados, alentando a su equipo y rindiendo un homenaje a sus hijos y esposa. Foto: Gilberto Martínez

México y su hinchada estaban conmocionados por este resultado y, en medio de la emoción, Martínez volvió a recibir un mensaje por parte de 'Memo' Ochoa: "Esto fue por tu familia".



Gilberto también ha asistido a los partidos Argentina contra Islandia, que terminó 1-1 y al de Brasil versus Costa Rica, con un resultado de 2-0, recordando siempre a su hijo quien anhelaba convertirse en futbolista profesional.



Estará en Rusia hasta el 30 de junio portando las camisetas en las que se puede leer: "Vero, Diego, Mía. Siempre conmigo".



ELTIEMPO.COM