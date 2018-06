Repaso a la historia: así le fue a Argentina vs.  Nigeria en mundiales

La selección argentina dispone de su último salvavidas para evitar la eliminación del Mundial de Rusia 2018 este martes en San Petersburgo contra Nigeria, para lo que los de Lionel Messi necesitan ganar y hacerlo por un gol más que Islandia si los 'vikingos' superan a Croacia.

Ya no hay más segundas oportunidades para el combinado dirigido por Jorge Sampaoli.



No hay otra oportunidad para Argentina, selección que en cuatro enfrentamientos contra Nigeria ha vencido a los africados.



El primer partido entre estos países ocurrió en el Mundial de Estados Unidos 1994. Argentina tuvo que trabajar mucho tras empezar perdiendo desde el minuto 8 con gol de Samson Siasia, pero un doblete de Claudio Caniggia, quien anotó al 21 y 28, le dio la victoria a la albiceleste, para un 2-1 final.



En esa ocasión, Argentina clasificó a octavos de final, en compañía de los nigerianos y de Bulgaria.



En Corea-Japón 2002, Argentina volvió a vencer a los nigerianos con gol de Gabriel Batistuta, pero este triunfo en el Grupo B no le alcanzó para pasar de ronda y tanto los suramericanos como los africanos quedaron eliminados en primera ronda. Suecia e Inglaterra avanzaron.



En el Mundial de Sudáfrica 2010, los argentinos volvieron a imponerse contra los nigerianos. En esta Copa del Mundo la victoria fue apenas por un gol. El encargado de realizar la única anotación del encuentro fue el defensor, Gabriel Heinze, quien con un cabezazo, en un tiro de esquina puso el balón en el ángulo.



El último encuentro en un Mundial entre Argentina y Nigeria se dio en Brasil 2014. Las dos selecciones fueron protagonistas de un partidazo que finalizó 3-2. Las anotaciones de los gauchos fueron de Messi (dos veces) y Rojo; por su parte, los africanos descontaron con dos goles de Musa.

