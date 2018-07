Harry Kane, el león se irá de Rusia sin estrella con Inglaterra

Llegó como estandarte de la selección inglesa y delantero pretendido por los mejores, renovado por el Tottenham Hotspur para evitar los cantos de sirena: el 'león' Harry Kane se marchará de Rusia 2018 sin la estrella de campeón, aunque probablemente con la bota dorada al máximo goleador.

La derrota de los 'Tres Leones' en la semifinal ante Croacia, que les doblegó en la prórroga con un gol de Mario Mandzukic (2-1), un trotamundos de las delanteras en las principales ligas (Bundesliga, LaLiga, Serie A), Harry Kane ha ido en este Mundial de más a menos, hasta acabar desdibujado ayer en Luzhniki.



Contra Croacia apenas pudo aportar dos disparos en 120 minutos de juego incluyendo la prórroga, ninguno de ellos entre los tres palos. Incurrió dos veces en fuera de juego, ambas en la primera mitad y apenas recibió dos veces el balón en el área durante todo el encuentro.

Tan solo se le vio en una oportunidad en la primera parte, cuando Inglaterra jugaba sus mejores minutos tras el golazo de Kieran Trippier de falta. Una estupenda combinación entre sus compañeros Dele Alli y Jesse Lingard acabó con un maravilloso pase filtrado dentro del área para Kane, quien libre de marca intentó alojar el balón por debajo del cuerpo del portero croata Danijel Subasic.



El meta balcánico se venció a tiempo para rechazar el disparo, el balón repelido le llegó de nuevo a Harry Kane, que intentó un segundo tiro casi desde la línea de fondo, desviado por el pie del portero croata. Pudo haber sido el 2-0, si no hubiera sido porque la jugada fue anulada por un milimétrico fuera de juego.



Poco más se supo del delantero de Walthamstow (noreste de Londres) en el partido. Buscó generar juego por los costados, especialmente por el izquierdo,

Harry Kane, futbolista inglés. Foto: AFP

Participó en la generación de juego, con cuatro pases recibidos en el centro del campo. Recorrió 13,9 kilómetros, en línea con la media del equipo (14,07).



"Trabajamos muy duro, hicimos un gran torneo, queríamos seguir adelante y creo que podíamos haberlo hecho, pero no fue nuestra noche. Los pequeños detalles deciden los grandes partidos y desafortunadamente para nosotros eso fue lo que pasó hoy (miércoles)", explicó el delantero tras la derrota.



Inglaterra no encontró los pasillos para llegar a su delantero estrella y no tuvo la ambición para finiquitar el partido cuando había conseguido adelantarse gracias al golazo de falta de Kieran Trippier.



Solo un cabezazo de John Stones evitado bajo los palos por Sime Vrslajko en la prórroga. Poco mérito para ser finalista. "Ha sido una experiencia fantástica, creo que nadie esperaba que llegara tan lejos un equipo tan joven e inexperto. Demostramos a mucha gente que estaba equivocada y nos demostramos a nosotros mismos que podíamos brillar en un gran torneo", manifestó Kane tras el duelo.



El delantero fue parte importante en esa Inglaterra que sorprendió por su firmeza y efectividad en un grupo no obstante sencillo. Kane sacó a los 'Tres Leones' del atolladero de un empate ante Túnez que convirtió en victoria gracias a un cabezazo en los últimos instantes.



Contra la débil Panamá puso tres de los seis tantos ingleses, y frente a Colombia en octavos convirtió adelantó de penalti a los suyos tras sufrir una llave de judo del colombiano Carlos Sánchez en el área.



El empate al borde del pitido final de Yerry Mina fue solventado en los penaltis, donde Kane marcó y el portero Jordan Pickford se erigió como héroe inglés con su parada a Carlos Bacca.

"El partido contra Colombia fue un paso importante por la manera en que lo hicimos. Nos llevamos muchas cosas positivas para el futuro y recuperamos el orgullo, eso es algo importante que nos llevamos y creo que los aficionados lo han disfrutado", argumentó Kane tras el momento duro de la derrota en la semifinal.



El capitán de los 'Tres Leones' no volvió a marcar tras el partido ante Colombia -en cuartos frente a Suecia fueron Harry Maguire y Dele Alli los goleadores- y su poca participación ante Croacia se quedarán en su debe, el paso que le faltaba para pasar del gran goleador a la leyenda.



Sin la estrella de campeón, Kane al menos regresará como el máximo anotador con seis goles (tres de penalti), a no ser que se produzca un triplete del belga Romelu Lukaku en el duelo por el tercer puesto, o alguna de las estrellas galas, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, ambos con tres goles, logren cuatro en la final, algo harto improbable.



Poco premio será esa bota dorada para el león Kane, capitán de un equipo que llegó a hacer soñar a Inglaterra y que en el Luzhniki despertó ante Croacia.



