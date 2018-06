Mina cumplió con creces su tarea de anular a Lewandowsky

Yerry Mina tuvo la difícil misión de marcar al peligroso delantero polaco Robert Lewandowski, función que cumplió con creces y, además, anotó el primer gol de la Selección Colombia en el partido y en el Mundial de Rusia 2018.

Luego de la victoria 3-0 sobre Polonia, el defensa manifestó que sabía que Polonia no era fácil y no se les podía dar confianza.



“Estuvimos concentrados los 90 minutos”, dijo Mina.



El jugador del Barcelona anotó de cabeza tras centro de James Rodríguez. El defensor no había sido titular con Colombia y dijo que "estaba esperando su momento".



Sobre el próximo rival, Senegal, en un partido que define si Colombia pasa a octavos de final, Mina señaló que el equipo africano tiene jugadores potentes e insistió que “vamos con papa y yuca”.



