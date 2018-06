'A Cristiano prefiero tenerlo a favor que en contra': Sergio Ramos

Sergio Ramos respaldó al nuevo entrenador de la selección de fútbol de España, quien debutará el viernes en el cargo 48 horas después de ser nombrado, cuando la "Roja" se mida con Portugal por el Grupo B del Mundial de Rusia 2018.

El despido del DT Julen Lopetegui después de que se revelara que tras el Mundial se sentaría en el banquillo del Real Madrid sacudió los preparativos del equipo para el torneo.



Reportes de la prensa española dijeron que el plantel no estaba de acuerdo con el despido de Lopetegui, pero el jueves Ramos se mostró confiado en lo que haga Hierro.



"Hay que pasar página y nadie mejor que Hierro para cubrir la baja de Julen. Es uno de los idóneos para estar aquí y ojalá podamos hacer una selección como antes", sostuvo ramos en rueda de prensa.

El capitán del Real Madrid admitió que la decisión de la federación fue un problema, pero que el plantel se está enfocando solamente en jugar.



"Teníamos que pasar página porque no ha sido nada agradable. Julen ha sido parte de lo hecho, pero España está por encima", dijo Ramos. "La idea no ha cambiado y es ir a por el Mundial. Nada lo va a cambiar. A nivel personal fue un momento muy delicado. Estar aquí es muy difícil y vamos a estar más unidos que nunca".



Uno de los desafíos que tendrá el viernes Ramos es enfrentar a su compañero Cristiano Ronaldo.



"Prefiero tenerlo a favor que en contra. Es grandioso y un peligro constante. Con él la alarma se enciende de manera permanente, pero no solo por Cris y sí por todos los compañeros que tiene, que han conseguido formar un bloque notable", dijo Ramos.



REUTERS