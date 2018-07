‘Siempre flotó la sensación de que se iba a pitar algo’: Pékerman

Muy golpeado por la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Rusia 2018, José Pékerman criticó el arbitraje del estadounidense Mark Geiger, quien no dirigió un buen encuentro y le dio a los europeos un penal muy dudoso.

Lo que definió el partido



"La eliminación es un penal fallado, porque el partido terminó empatado. Hay un equipo que no pudo vencer en el campo de juego y vence por penales. El partido fue muy áspero, muy rudo, donde hubo muchas situaciones como se esperaba. Se sabía que iba a hacer así. Se habló mucho de la pelota parada de Inglaterra y en Colombia. Había que prevenir en todo lo que podía pasar. Inglaterra tiene muy buen equipo y Colombia mostró que fue un equipo con muchas virtudes en el terreno de juego."

El penal contra Kane



"Esto fue incómodo, sabiendo que estaba flotando la sensación que se iba a pitar algo. Eso pasando en el fútbol. Tenemos mucha confusión de si el jugador se cae porque se cae, si es porque busca que se pite penal. Estamos todos confundidos con este tipo de jugadas, lo hemos visto mucho en este partido. A partir de ahí son situaciones determinantes. Que piten una falta, pero cuando hay tantas y tantas, pues hay que buscar un equilibrio para que se pueda jugar. Ojalá no me equivoque, pero seguro en el próximo partido van a estar atentos, porque lo de este martes fue muy evidente."



El planteamiento del partido



"Los partidos de Mundial y en estas instancias son de 90 minutos y que puedan ir a alargue. Ellos terminaron más cansados que los jugadores de Colombia y se hubieran lamentado si hubieran perdido. Fue un equipo valiente, estuvo siempre equilibrado y quizá nos faltó un poco de profundidad. Con todo lo que preparamos merecíamos un poco más de llegada. Fue muy difícil entrar en un partido que de entrada tomó mucho miedo a cuando la pelota iba al área. Eso quita mucha tranquilidad y es ahí en donde tuvimos esa tensión. Más allá de los nombres, la idea era atacar era el mediocampo de Inglaterra, acompañar más a Juan Fernando Quintero. Los laterales no pudieron, salvo Arias, porque con Mojica no se pudo. El equipo siempre estuvo competitivo y fuerte, defendió mucho la pelota parada. Se cortó mucho el partido y cuando un equipo quiere jugar se le ve perjudicado."



Penal errado de Inglaterra



"Realmente pienso que este fue un equipo valiente, que ha luchado mucho, que ha progresado, que no se resigna con ningún rival más allá de apellidos. Tienen esa mentalidad y por ellos deseaba pasar esta ronda. Hemos luchado con el viento en contra. Entonces uno analiza equipos muy experimentados que pudieron jugar con su base completa y nosotros fuimos sobrellevando las dificultades y me parece que nuevamente en una definición es muy difícil de aceptar la derrota, porque un equipo de estas características tuvo este poco de fortuna. Estábamos con ventaja, estábamos ilusionados, porque los jugadores merecían pasar esta ronda."



Nivel de Yerry Mina



"No me sorprende nada, porque sabíamos que él podía dar esto. Él tiene muchas virtudes que las pudo manifestar dentro del Mundial. Lo vimos en plenitud, no solo por los goles, sino por su forma de jugar."



Su continuidad en la Selección Colombia



"Nunca hablo del futuro, ni de nada. Estamos dolidos, porque hemos entregado todo. Tenemos que hablar de este partido y de nada más."



La falta de James



"Nos faltó un jugador clave en la Selección. Es el jugador que más ha tenido en la creación y la imaginación. Lamentablemente en el torneo no lo hemos tenido en condiciones."



JENNY GÁMEZ

Enviada especial

MOSCÚ

En Twitter: @jennygameza