‘Estoy muy preocupado por lo de James’: Pékerman

José Pékerman volvió a sonreír luego de que Colombia consiguiera el triunfo contra Senegal y pasara a los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, una vez fue preguntado por la lesión de James Rodríguez su semblante cambió. No encuentra explicación a lo que tiene la gran estrella colombiana.

Esto dijo en la rueda de prensa

Impresiones del partido. Se habló de una estrategia por distintas situaciones del partido. La pelota parada nosotros la trabajamos muy bien, no es casualidad el gol. Tenemos buenos ejecutantes y cabeceadores. Tenemos orden para poder lograr ese desequilibrio. Después tuvimos momentos muy preocupantes, sobre todo en el primer tiempo, con Senegal en una muy buena situación. Nos costó mucho sostener la idea que teníamos. Senegal copió mucho de lo que vio en el partido de nosotros contra Colombia. A su vez la estrategia de nosotros fue muy positiva. Retuvimos a cuatro atacantes de Senegal con bastante acierto. Con todo el dominio que podía tener Senegal no llegó tantas veces a posiciones claras de gol, así que hubo una buena resolución de esas situaciones. El partido estaba difícil porque no podíamos sostener el balón para asistir a Falcao. Cuadrado intentó mucho, pero salvo algunas pelotas que lo ubicamos, nos costó. Eso fue mérito de Senegal, pero también nosotros la hicimos. Todo está muy equilibrado y hay que jugar con presión, porque esto se definía este jueves y las situaciones son muy duras. Ese aspecto el equipo se manejó bien, esperando su oportunidad de poder mejorar y en donde podía anotar. Eso fue lo que sucedió.

Un posible choque contra Inglaterra. Sabemos que los equipos que llegan a octavos, estamos en los 16 mejores equipos del Mundial. El equilibrio marca la tendencia e Inglaterra es un equipo joven, que se le nota con mucha confianza, que tiene buenos recursos individuales y ha logrado con comodidad pasar el grupo. Sin duda que ahora vienen otro tipo de partidos. Competitivos al máximo. Acá no hay partidos para especular o tener un altibajo. Esta es una situación límite. Inglaterra tiene la capacidad y sería un enfrentamiento en donde Colombia tiene mucha confianza de poder competir y llevarse un triunfo.



La lesión de James. Lo que puedo decir es que estoy muy preocupado. Es muy duro para el equipo esta situación. No quise entrar en los comentarios deliberadamente. En todos los partidos sentimos una situación crítica. No es una situación cómoda. Él entrenó normalmente hasta el día de ayer (miércoles), se quedó rematando al final penales y tiros libres. Estaba en todas las condiciones y en el último no hubo ningún indicio y después de ahí no lo sé. Al momento no tengo la confirmación de la lesión. Hay que esperar. Esperamos que sean buenas noticias, luego de la revisión, de saber bien lo que pasó.



El trabajo de los jugadores. Sí así es. Quiero hacer notar el rendimiento de todos los muchachos. Cuando se prepara el partido y toda la mentalidad está en torno a un juego preparado. Estos incidentes hacen que se pasen momentos difíciles. Es muy valioso lo de los jugadores colombianos contra un rival con este potencial. Evidentemente, también contra Polonia se notó cansancio.



Trabajo anímico. Son satisfacciones que nos están dando los jugadores. Son procesos que se van dando y se fueron fortaleciendo. En un Mundial tener estas buenas actuaciones es muy positivo. También el tema de que están fuertes emocionalmente es importante. En el segundo tiempo nos metimos en el partido porque ya lo de James había pasado. Muriel entró bien en el partido, en un partido complicado. Esto había que resolverlo en las distintas líneas. Fuimos ganando confianza, Cuadrado entendió un poco más que Senegal nos estaba anulando. Mejoramos. Carlos Sánchez se acomodó más al partido. Los rendimientos fueron mejorando y el equipo subió de nivel.



JENNY GÁMEZ

Enviada especial

Samara, Rusia

En Twitter: @jennygameza