‘Tenemos que mejorar, porque somos ambiciosos’: Pékerman

José Néstor Pékerman se mostró satisfecho con el trabajo de la Selección Colombia contra Japón. Aseguró que se ejecutó bien el plan, supo resistir los primeros minutos y que las individualidades respondieron.

Esto dijo en la rueda de prensa

Partido contra Polonia:



"De a poco vamos encontrando el mejor estado de algunos futbolistas, que venían con alguna dificultad. Siempre se tuvo la idea de jugar de esta manera y este domingo desde el principio al final se mantuvo.



Se dieron cosas que pensábamos por la complejidad que era Polonia. Sabiendo que uno juega con la presión del resultado, los dos equipos veníamos de perder, no había margen de error, se asumió esa responsabilidad con juego y con ideas.



Con el pasar de los minutos se impuso imponer esa calidad y juego, la unidad del equipo en todas sus líneas. El fútbol apreció y solo había que concretar los goles. Llegaron esos tantos, que nos deja bien en el Mundial. Sin duda que los partidos tienen muchas situaciones. El comienzo fue duro. Es lo que Polonia podía mostrar con capacidad aérea, con pases, jugando largo, buscando la espalda de nuestra defensa. Era algo que sabíamos que nos íbamos a arriesgar.



En alguna pérdida estábamos expuestos a ese tipo de jugada contra ellos. Pero tuvimos la fortaleza de defender bien los balones. Con eso fuimos ganando tranquilidad, se fue imponiendo el juego de los futbolistas habilidosos, hubo encuentro entre los jugadores que podían generar peligro. A veces abusamos de los centros, pero queríamos forzar esa situación, porque Falcao podía también ganar."



La fórmula James-Quintero:



"Conociendo los jugadores, siempre proyecta cosas y sabe que en algún momento puede suceder, pero también hay tantas situaciones que hacen a un equipo de fútbol. No puedo negar la satisfacción porque más de una vez creíamos que podía ser importante tener esa sociedad, una sociedad en labor del resto. Todo el equipo respondió a lo que estaba preparado. Son dos jugadores con un gran talento. Se complementaron muy bien con las líneas del equipo."

El gol de Falcao:



"Es una de las mayores alegrías que nos dio el partido. Falcao es un emblema de la Selección, del fútbol colombiano. Estamos siempre esperando que él pueda concretar goles, estar como en el partido de este domingo. Queremos ayudarlo como equipo para que pueda mostrar todo su potencial. Que hoy (domingo) haya convertido es muy importante para lo que viene."



Abel Aguilar:



"Levantó mucho la pierna y en ese movimiento sintió una pequeña molestia, que en este momento no se puede evaluar. Hay que esperar la revisión médica. No tiene que ver con la lesión del pasado y esperemos que no sea importante.



La actuación de Barrios.



"Fue muy buena su actuación como la de todos. Lo esperábamos, por eso fue que entró de primero contra Japón. Siempre la confianza estaba en él, en que podía sostener un rendimiento como el de este domingo que fue muy grande."



Cómo mantener los pies en la tierra:



"Tenemos que comprender lo que es el fútbol. Lo que es la competencia. Eliminar todos los juicios que a veces se hacen rápidamente. Queremos que los jugadores, como lo hacen, siempre dependan de su actuación, de los obstáculos que pueda haber en un juego. Por eso Colombia ha crecido mucho, porque estos jugadores tienen autocrítica, son ambiciosos, son capaces de superar momentos malos. Yo veo que es muy difícil que caigan en ese rol, porque nunca lo han hecho. Estamos mentalmente bien, pero tenemos que mejorar porque somos ambiciosos. Vinimos con esa intención."



Lo que se viene:



"No estamos clasificados, estamos eliminados. Debemos dar todo contra un equipo muy difícil, porque ahora es más fuerte. Antes lo era y ahora tiene la motivación. Vamos a tener que estar muy fuertes para luchar por el triunfo."



Mensaje a los hinchas:



"Estamos deseosos de dedicarle a toda la gente de Colombia que espera que le demos satisfacciones."



