‘Hemos jugado con el corazón’: Mario Mandzukic

"Ha sido uno de los goles más importantes (de la historia de Croacia) y nos ha servido para llegar a la final", se felicitó Ivan Perisic tras anotar el tanto que llevó la segunda semifinal de Rusia-2018 a la prórroga este miércoles, en la que Croacia se impuso a Inglaterra por 2-1.

Elegido el mejor jugador del partido, Perisic aseguró que "fue un juego muy difícil".

"Todos sabíamos lo que estaba en juego y lo que representa una semifinal para un pequeño país como Croacia", añadió en conferencia de prensa.



"Comenzamos lentamente pero demostramos nuestro carácter, tal como habíamos hecho en las dos eliminatorias precedentes, en las que siempre comenzamos perdiendo. No solíamos ser tan fuertes mentalmente", admitió el centrocampista.



Preguntado por la semifinal que Croacia perdió contra Francia en el Mundial de 1998, Perisic (que tiene 29 años) explicó que "estaba en Omis, mi ciudad natal, apoyando a Croacia, con mi camiseta, y el único sueño que tenía era jugar por mi país y marcar uno de los goles más importantes para llevarnos a la final".



Sobre la final del domingo, Perisic aseguró que "Francia es un equipo fantástico".

"Será un partido difícil. Pero no hemos terminado nuestro trabajo en Rusia. Debemos preparar la final", advirtió.



Mario Mandzukic, el autor del tanto que dio la victoria a los croatas en el minuto 109, aseguró que el triunfo "es increíble".



"Creo que aún no somos conscientes de lo que ha pasado. No es que sea un milagro, pero hemos alcanzado algo que sólo los grandes jugadores pueden conseguir. Hemos jugado con el corazón", añadió.



El capitán Luka Modric, por su parte, declaró en FIFA.com: "Jugamos fenomenal esta noche. Fue una pena que no pudimos resolver el juego antes, pero dimos otra muestra de calidad, de nuestro carácter. Estuvimos mejor que Inglaterra y merecemos estar en la final".



El presidente de la Federación Croata, Davor Suker, uno de los líderes del equipo semifinalista hace 20 años, admitió que "luego de lo de 1998 nadie pensaba que esto volvería a ocurrir".



"Pero sucedió, y quiero agradecerle a los muchachos, al entrenador. Es un honor para los fanáticos y para todos nosotros. Es increíble: ¡Croacia está en la final de la Copa Mundial de la FIFA!", exclamó.



