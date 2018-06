‘Es importante cómo nos comportemos como un equipo’: Modric

Luka Modric, capitán de Croacia, aseguró este sábado en rueda de prensa que no les gustan las comparaciones con otros jugadores como su próximo rival, Christian Eriksen, de quien dijo que es un gran futbolista.

Eriksen y Modric se enfrentarán en los octavos de final por un puesto en los cuartos. Las comparaciones son inevitables y el jugador de Croacia alabó a su contrincante.



"No me gustan las comparaciones, especialmente conmigo. Es un excelente jugador, de clase mundial. Ha tenido una temporada fenomenal en el Tottenham, es su mejor y más importante jugador. Creo que el equipo decidirá el partido, un futbolista difícilmente puede hacer algo. Es importante cómo nos comportemos como un equipo", declaró.



Modric dejó claro que la excelente fase de grupos de su selección ha quedado atrás y que ahora el partido contra Dinamarca es muy importante para las aspiraciones de Croacia de hacer algo grande en el Mundial.



"Jugamos fantásticamente en el grupo, podemos estar orgullosos, pero eso debe olvidarse. Todo se enfoca al partido de mañana (domingo). Es un gran examen, creo que es hora de que esta generación cruce la barrera en la que hemos caído desde 2008. Espero que podamos hacerlo ahora", señaló.



"Somos un equipo muy compacto, todos respiramos como uno solo. Esperamos superar el primer obstáculo para conseguir el objetivo de llegar a la siguiente ronda", agregó.



También habló sobre Dinamarca y dijo que su rival hizo una gran fase de clasificación que habla de su "calidad". Por eso, resaltó, Croacia tiene que tener mucho respeto por los daneses y por todos sus jugadores.



"Las estadísticas y el número de partidos que no pierden desde hace tiempo hablan bien de ellos. Han demostrado que son sólidos en la parte de atrás. Vamos a hacer lo posible para romper ese muro. Además, tienen buenas individualidades, como Eriksen", manifestó.



Por último, cuestionado por si quiere seguir su racha goleadora y hacer otro tanto en el Mundial, dejó claro que para él no es importante sumar dianas, sino que

Croacia gane y siga en la competición: "No me importa quién marque. Quiero seguir en el Mundial", concluyó.



EFE