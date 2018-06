‘Pasamos una ronda nada fácil’: Luis Fernando Muriel

La misión no era nada fácil. Ingresó al campo nada y más nada menos que por la figura, por la estrella, por James Rodríguez. El delantero Luis Fernando Muriel fue clave por su velocidad para no dejar salir fase a los jugadores de Senegal.

“Estoy contento por el resultado, porque se consiguió una victoria importantísima contra un rival nada fácil. Fue un partido complicado, ellos apostaron a mantener el cero y al contragolpe, algo que les estaba saliendo. Nosotros no encontramos los espacios, conseguimos el gol que nos dio la tranquilidad”, comentó el jugador del Sevilla.



Y añadió: “Sabíamos que su velocidad y juego físico era sus características, pero logramos vencerlos”.



Por otro lado, Muriel afirmó que su ingreso al terreno de juego se dio para que Radamel Falcao García no tuviera que pelear tanto en soledad y lo liberara de la marca férrea a la que lo tenían sometido los senegaleses.



“Uno siempre debe estar atento, leyendo el partido. Entré a luchar y a guerrear que fue lo que me pidió el entrenador. Me pidieron que entrara a jugar por la banda y a hacer diagonales, porque Falcao estaba peleando solo con unos centrales de una talla impresionante. Yo lo ayudé desde la banda y quise liberarlo”, dijo.



Finalmente, sobre su debut afirmó: “Soñamos todos estos momentos y hoy (jueves) viviéndolo es una ilusión única. Pasamos una ronda nada fácil y después de un partido extraño contra Japón nos repusimos ante las adversidades”.



