‘Incluso en mis mejores sueños, nunca había imaginado esto’: Mbappé

El delantero de la selección francesa Kylian Mbappé aseguró este martes, tras la clasificación de los Bleus para la final del Mundial de Rusia-2018, que el partido por el título "es el sueño de toda una vida".

En declaraciones al canal francés TF1, el delantero del París SG aseguró que llegar a la final "es algo inimaginable". "Es el sueño de toda una vida. No tengo palabras, es extraordinario. Incluso en mis mejores sueños, y soy un gran soñador, nunca había imaginado esto", añadió el joven jugador, de 19 años.



Pese a su juventud, Mbappé mantuvo los pies en la tierra: "Nos queda una etapa (hasta el título), aunque ya podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho".



Mbappé comentó que en el vestuario recibieron la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, que siguió el partido en directo en San Petersburgo y quiso felicitar a los jugadores en persona por alcanzar la final.



Otro delantero, Olivier Giroud, coincidió que una final de un Mundial "es el sueño de todo niño" que empieza a jugar a fútbol. "Estamos muy orgullosos de poder compartir estos momentos con nuestras familias, los amigos y con todos los franceses", añadió.

"Ahora queda un partido, 90 minutos, quizá más, pero tendremos que ir a por ello (el título)", concluyó el delantero, que este martes volvió a quedarse sin marcar, pese a contar con varias ocasiones para ello.



"Siempre me falta un poco para conseguirlo y siento no haber podido ayudar al equipo (con un gol), pero confío en poder marcar en la final y conseguir la Copa (del Mundo)".



AFP