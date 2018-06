‘Messi es un prócer para Argentina’: Jorge Sampaoli

El seleccionador de Argentina Jorge Sampaoli elogió este miércoles a Lionel Messi, al que describió como un "prócer" para su país, un día antes de que la Albiceleste dispute su segundo partido en Rusia-2018 ante Croacia.

"Lionel (Messi) para Argentina es un prócer, seguramente como lo fue Diego (Maradona) en su momento. Cada argentino tiene la '10' de Messi o la '10' de Maradona y eso tiene un valor", comentó el DT en conferencia de prensa en Nizhni Nóvgorod, donde se disputará el jueves el encuentro perteneciente al Grupo D.



"Creo que es el mejor del mundo y eso nos da un plus, pero es imposible que un jugador te permita cambiar realidades de un partido. Te puede dar un factor pero no puede ser alguien que sea responsable de un fracaso", añadió sobre ‘La Pulga’, que erró un penal en la segunda mitad en el 1-1 ante Islandia en el debut de su equipo en la competición.



Argentina se medirá este jueves a Croacia, que viene de ganar 2-0 a Nigeria en su primer partido y que, en caso de victoria, estará clasificada para los octavos de final de la competición.



Por ello, Sampaoli cambiará de esquema táctico y alineará a una defensa de tres hombres, con cuatro centrocampistas y Cristian Pavón y Sergio Agüero como acompañantes de Messi en ataque.



"La organización de este partido merecía un plan inicial diferente al primero, que era un rival totalmente distinto. Tenemos que encontrar solidez para encontrar luego desarrollo en ataque. Estamos intentando fortalecernos en las dos áreas. El cambio de nombres propios tiene que ver con cambios en ese sistema", comentó el seleccionador, que no dudó en elogiar a Pavón como sustituto de Ángel Di María en el once titular.



"Cristian tiene un potencial enorme. Creo que es un jugador que es muy revulsivo a la hora de romper algún partido. Cristian para nosotros hoy es un jugador al que le tenemos mucha consideración", dijo.

Por la clasificación

En caso de victoria, la Albiceleste daría un paso de gigante en su objetivo de avanzar a octavos de final, algo que el técnico quiere culminar cuanto antes. "Vamos a buscar la clasificación desde el principio del encuentro (...) Lo más importante es el estilo, se va a ver a un equipo con muchos jugadores en lo alto del campo, intentando asfixiar al rival y buscando lo que hemos venido a buscar, que es la clasificación. Queremos resolverlo mañana, no dejarlo para la última fecha", señaló.



Pero Argentina no lo tendrá fácil. Con Luka Modric, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic como principales representantes del estilo vistoso y ofensivo de los europeos, Croacia saldrá a intentar sellar su pase sin nada que perder, sabiendo que en caso de derrota tendrá otra chance en la última fecha ante Islandia.



"Croacia va a hacer su plan de partido, creo que va a ser diferente del plan de Nigeria, pero va a mantener ese contragolpe que tiene muy fuerte con los dos extremos y Mandzukic por el centro. Para mí es una generación croata que respeto mucho y valoro porque creo que son muy buenos", subrayó el técnico argentino.



Marcos Acuña, que ocupará el lugar de Lucas Biglia en el once titular, también destacó a los croatas. "Son jugadores que en el mediocampo tienen muy buen pie y trabajamos para eso. Lo analizamos durante la semana y creo que vamos a hacer un gran partido", sentenció.



