‘Tenemos que minimizar errores, ser inteligentes’: Fernando Hierro

"¿Por qué mirar hacia atrás? Hemos pasado tres partidos, este domingo el pasado no importa, nos tenemos que meter a fuego", declaró el seleccionador español Fernando Hierro, este sábado en la víspera de jugar contra Rusia en los octavos del Mundial.

"Tenemos claro el plan, lo que queremos, lo que es Rusia y lo que somos nosotros. Luego el fútbol es un juego de errores y el que menos se equivoca gana. Tenemos que minimizar errores, ser inteligentes, sabemos lo que tenemos que solucionar", dijo Hierro.



El seleccionador, que estuvo acompañado en la sala de prensa del estadio Luzhniki de Moscú por David Silva, insistió en las "cosas buenas" que ha dejado España en los tres primeros partidos del Mundial.



"Nos hemos levantado cinco veces. Dos contra Marruecos y tres contra Portugal. Hemos hecho muchas cosas buenas también, hemos seguido peleando por el objetivo estando detrás en el marcador", recordó Hierro sobre las remontadas ante Portugal (3-3) y Marruecos (2-2).



Hierro, que sustituyó a Julen Lopetegui como seleccionador español un día antes del comienzo del Mundial, explicó que han analizado en profundidad a Rusia.



"Conocemos las condiciones de Rusia. Es una selección difícil, con físico, balón parado, mucha altura, mucha variedad, tenemos que buscarle los sitios donde tenga dificultades", dijo Hierro.

'Pequeños detalles'

"Cuando jugamos en San Petersburgo (noviembre, 3-3) hicieron una presión alta, cambiaron de sistema. En el Mundial no lo han hecho. No sabemos el plan de juego que tiene su seleccionador para mañana", añadió.



"Todos tenemos uno, ahora se trata del que despliegue mejor su plan. El Mundial se decide en pequeños detalles. Tenemos 90 minutos, el mejor se queda, o a veces el mejor también se va para casa", señaló el antiguo jugador de la selección española. Varias cuestiones de la conferencia se refirieron a las críticas que ha recibido la Roja por su juego ante Irán (victoria 1-0) y Marruecos.



"Tenemos que tener confianza, el equipo ha entrenado bien, con un gran estado físico y mental. Las dificultades de las que habla todo el mundo las cambiamos por confianza. Somos positivos", explicó.



Hierro cree que su grupo no acusará la presión de jugar ante el anfitrión, apoyado por 80.000 espectadores. "Las cosas en el fútbol se ganan dentro del campo. Estos chicos están acostumbrados a jugar en estadios grandes, con mucha presión. Mañana (domingo) saldrán 11 jugadores que se dejarán la vida para que España continúe", finalizó.



Tras la rueda de prensa, el equipo español se entrena en el césped del estadio Luzhniki, en una tarde tormentosa en Moscú.



