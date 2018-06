‘Hay que seguir soñando’: Edinson Cavani

Edinson Cavani tenía un sinfín de sentimientos una vez el juez central del compromiso dio por finalizado el partido. Uruguay derrotó a Portugal, a la Portugal de Cristiano Ronaldo y la sacó del Mundial. El delantero fue la gran figura, pero al final tuvo que dejar el terreno de juego por un problema muscular.

“Esto es muy emocionante, no hay palabras para describir esto. Feliz, feliz, miren la gente como están. Hay que seguir soñando”, aseguró Cavani quien en medio de las lágrimas no ocultó su sonrisa por la clasificación a cuartos de final.



El delantero uruguayo afirmó que sintió “un dolor en el gemelo, me pinchó un poco y veremos qué puede pasar”, guardando la esperanza de seguir en competencia.



“Veremos ahora cómo marcha todo. Haremos un estudio y veremos si puedo seguir con los compañeros”, concluyó.



