‘A veces toca ganar y en otras perder, pero hay que seguir’: Godín

Con los ojos rojos, pero con el corazón valiente y orgulloso de sus compañeros, Diego Godín no pudo ocultar su tristeza por la eliminación del Mundial Rusia 2018, luego de perder 0-2 con Francia y quedar cerca de entrar a los cuatro mejores del torneo.

“Hoy (viernes) no se pudo, pero no vamos tranquilos por haber llegado a los cuartos de final del torneo. Batallamos como siempre, dejando todo y con la frente en alto”, aseguró el defensor del Atlético de Madrid.



Sobre el intento por llegar a este partido por parte de Edinson Cavani, pese a tener una lesión muscular complicada, y las lágrimas de José María Giménez minutos antes de acabar el encuentro dijo: “Hay que agradecer todo. Acá somos un equipo, dimos el máximo en todos los partidos, en la preparación para llegar bien al Mundial. Estoy agradecido con mis compañeros, porque son unos fenómenos para que hoy (viernes) estuviéramos en cuartos”.



Además, Godín reconoció el nivel de los jugadores franceses, que tuvieron un partido sin brillantez, pero correcto y con eso les bastó para llevarse el premio de avanzar a las semifinales.



“Es un gran equipo, juegan bien, encontraron los goles, a nosotros se nos hizo difícil. Esto es fútbol, a veces toca ganar y en otras perder, pero hay que seguir”, afirmó.



Finalmente, sobre el error del arquero Fernando Muslera, que dejó escapar de sus manos el remate de Antoine Griezmann y que terminó en el segundo gol francés comentó: “Fernando es un arquerazo, pero como todos, cometemos errores y no pasa nada y esto sigue. Hoy (viernes) tuvo un error y en otras oportunidades no ha salvado”.



