‘Para poder ganar a España tenemos que estar al 200 %’: Cheryshev

"Para poder ganar a España tenemos que estar al 200 %", declaró el delantero ruso Denis Cheryshev, este sábado en el estadio Luzhniki de Moscú, en la víspera de jugar contra la Roja los octavos de final del Mundial.

"Para nosotros es una fiesta para la gente, para que disfrute del partido. Para poder ganar tenemos que estar al 200%. Intentaremos darlo todo. Tenemos la responsabilidad de jugar en casa, pero estamos tranquilos y preparados para hacerlo bien", señaló Cheryshev.



Para el delantero de 27 años del Villarreal será un partido especial, ya que ha vivido prácticamente toda su vida en España, formándose como jugador en el Sporting de Gijón y en el Real Madrid. Poseedor de la doble nacionalidad, incluso jugó con la selección española Sub-21.



"Ojalá pueda marcar, pero la vida seguiría igual, no cambiaría nada. Lo importante es que nuestra selección siga adelante, me alegraría mucho más por seguir en el Mundial que por eliminar a España", declaró cuando le preguntaron por la mezcla de sentimientos que puede vivir.



Cheryshev elogió la calidad del grupo español: "Tiene grandísimos jugadores, sino es la mejor del mundo está cerca. Pero a todas las selecciones se les puede hacer daño".



"Seguro que será más difícil para nosotros, pero tenemos nuestras armas y las tenemos que aprovechar. Contra cualquier selección lo podemos hacer bien y conseguir la victoria, así tenemos que pensar", añadió el futbolista. Rusia regresa a Luzhniki, donde el 14 de junio abrió el Mundial goleando 5-0 a Arabia Saudí.



"Tenemos que estar contentos, habrá 80.000 personas animando", dijo, antes de desvelar sus costumbres antes de los partidos. "Suelo rezar a Dios antes de ir al campo, luego escucho música en el autobús y en el vestuario. Así me preparo psicológicamente", concluyó el autor de tres goles en la primera fase de la competición.



