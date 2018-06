‘Estamos con confianza para el partido contra Colombia’: Dele Alli

El mediocampista ofensivo Dele Alli, que regresará después de dos partidos de baja, afirmó que Inglaterra está muy motivada para ganar a Colombia este martes en su duelo de los octavos de final del Mundial y que él está dispuesto a asumir responsabilidades si le toca lanzar un penal.

"Estamos con confianza y pensando en cambiar las cosas", dijo Alli en el cuartel general del equipo en Repino, este sábado, después de que la derrota ante Bélgica en el cierre del Grupo G relegara a su equipo al segundo lugar y a este cruce contra los colombianos.



"Todos queremos saltar al campo y ayudar al equipo si podemos. Si yo estoy en el césped pediré (lanzar un penal). Lo pediré", añadió el jugador del Tottenham.

El seleccionador Gareth Southgate explicó que sus jugadores están practicando los lanzamientos de penal desde hace meses, con el apoyo de distintos expertos y métodos.



Alli regresará contra Colombia después de haberse lesionado en el partido inicial contra Túnez y haberse perdido los siguientes encuentros ante panameños y belgas. En el partido de Moscú se enfrentará a un compañero de equipo, el colombiano Dávinson Sánchez, que tendrá como principal misión frenar a otro jugador del Tottenham, Harry Kane.



"Obviamente, espero que Kane brille. Dávinson es un jugador estupendo y un gran muchacho. Será duro no estar de su lado, pero como jugadores no habrá amistades en el campo. Es un jugador espléndido, pero no hay ningún jugador perfecto. Sabemos cómo juega, conocemos sus virtudes e intentaremos explotar sus pocas debilidades", apuntó sobre ese duelo con Dávinson Sánchez.



El partido ante los belgas se perdió con un plantel en el que Southagate hizo rotaciones, dando entrada a varios teóricos suplentes, pero Alli rechazó cualquier etiqueta. "Todo el equipo es el equipo A. Todos estamos juntos en esto", afirmó.



"Los chicos jugaron bien. El entrenador tomó una decisión y todos le apoyamos. No nos dimos por derrotados en ningún momento. Estuvimos todos luchando e intentándolo. Estoy con ganas de que llegue el siguiente partido", afirmó.



Inglaterra se entrenó este sábado con las únicas ausencias de Ruben Loftus-Cheek y de Fabian Delph, ese último por haber volado a casa por el nacimiento de su tercer hijo.



AFP