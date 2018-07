‘Pensamos que Pékerman va a seguir en la Selección’: Cuadrado

El Mundial Rusia 2018 para la Selección Colombia acabó hace 12 días y aún el futuro de José Néstor Pékerman al mando del combinado nacional no se resuelve. Este jueves, Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes del equipo, manifestó que en el grupo piensan que continuará.

“Nosotros pensamos que el profesor Pékerman va a seguir en la Selección. Eso es algo muy importante, porque es algo que hemos iniciado”, aseguró el jugador de Juventus, en declaraciones difundidas por ‘Golcaracol.com’.



Cuadrado no pudo ocultar las palabras de agradecimiento el entrenador argentino e hizo énfasis en la manera en la que este les cambió la mentalidad para llegar más lejos de lo que ellos podían creer.



“Le ha aportado mucho a la Selección. Desde que llegó, nos habló de cambiar la mentalidad, que teníamos un gran equipo y mucho talento. Nos metió en la cabeza que nosotros podíamos ir más allá, ir lejos", continuó.



Y finalmente dijo: "con Pékerman pudimos ir a dos mundiales, es un padre para nosotros, así que muy agradecido por lo que ha hecho por nuestro país".



Según supo EL TIEMPO en Moscú, no hay planes ni hojas de vida sobre la mesa del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en la actualidad, y que la primera carta, la básica y fundamental que se tiene que conocer es si Pékerman y compañía quieren que se renueve su vínculo contractual.



Los resultados logrados por Pékerman durante los de 6 años y medio de su gestión son indiscutibles. Y ha cumplido las metas para las que fue contratado, y su renovación es una posibilidad que no se descarta, siempre y cuando él y su gente así lo quieran.



DEPORTES