Gran porcentaje de culpa en la derrota es del técnico Pékerman

La responsabilidad del técnico José Néstor Pékerman en la dura derrota de la Selección Colombia contra Japón fue el tema principal, ayer, en El Tiempo del Debate Final, programa que también hizo énfasis en el nivel mostrado por el equipo y cómo se debe encaminar el duelo definitivo contra Polonia.



Para Hernán Peláez, analista invitado, es claro que Colombia jugó mal y mereció perder por las equivocaciones mostradas durante en el partido, empezando por la nómina inicialista de Pékerman.

“A Pékerman se le fueron las luces totalmente”, señaló con contundencia Peláez, quien atribuyó la derrota en un gran porcentaje al técnico, pues fue una sorpresa que Lerma, Izquierdo y Murillo fueran inicialistas.



A esta posición se sumó Darío Ángel Restrepo, conductor del programa, en su opinión la caída de Colombia en su debut mundialista empezó mal desde la elección del grupo por parte del técnico, a quien también cuestionó por la forma en la que realizó los cambios.



Este punto fue ampliado por J. J. Miranda, periodista del canal EL TIEMPO TV, en su análisis del compromiso manifestó que toda la responsabilidad era de Pékerman, teniendo en cuenta que es él la persona que decide cuál es el equipo, pero sumado a esto habló de la responsabilidad que tuvo cuando lo modificó.



“La responsabilidad de Pékerman es cómo rearma el equipo tras la expulsión a los tres minutos. No entendí qué fue lo que hizo. El cambio no era por Cuadrado, era por Izquierdo”, concluyó Miranda.



Desde el punto de vista del técnico Luis Fernando Suárez, invitado al programa, la alineación inicial fue buena, pero la salida de Sánchez cambió el panorama y los errores del seleccionador nacional llegaron cuando hizo los cambios.



“Cuando se empató el partido se debió defender bien, los cambios no eran por James o Bacca, eran por algún volante de marca”, dijo Suárez.



Para los panelistas, entonces, la derrota se debió en gran parte a la responsabilidad técnica, desde el diseño del partido, pero hubo unos jugadores, dijo Peláez, que uno creería que tienen peso, como la pareja de centrales entre Dávinson Sánchez y Óscar Murillo, situación que no fue así.



Precisamente, el nivel de los jugadores fue ampliamente debatido. Suárez incluso planteó que la dupla Murillo y Dávinson Sánchez no funciona bien en la Selección.

El exfutbolista Óscar Córdoba, quien participó en el programa desde Rusia, manifestó que los errores de los jugadores, como entregar un pase mal u otros funcionamientos desafortunados, condicionó todas las líneas y generó inseguridad.



Córdoba abogó por Pékerman y manifestó que hay factores humanos que se salen de sus manos, como los errores de Dávinson Sánchez y la pérdida de marca en un cobro de tiro de esquina por parte de Santiago Arias, jugada que terminó en el segundo gol de los japoneses.



Entre los jugadores que fueron señalados por su bajo rendimiento, además de la pareja de centrales, estaban José Heriberto Izquierdo y Juan Guillermo Cuadrado, quien fue relevado por Wílmar Barrios al minuto 30 del primer tiempo.



Hernán Peláez señaló que hubo otros que mostraron temple, como Jéfferson Lerma, pero Córdoba interrumpió diciendo que aunque Pékerman se equivocó, hubo jugadores que también lo hicieron.



“Estamos hablando de futbolistas que no juegan en Huila, con todo respeto, juegan en Europa. Quien resuelve en el terreno de juego son los jugadores, son de alto nivel, tasados en millones de euros y no pueden tomar decisiones equivocadas”, puntualizó Córdoba.



Otro futbolista que estuvo en la mira de los panelistas fue el arquero David Ospina. Luis Fernando Suárez, por su parte, destacó el trabajo del portero, pero lamentó su responsabilidad en el segundo gol de Japón al no salir a despejar ese balón en el cobro de esquina.



No obstante, los jugadores más cuestionados fueron Santiago Arias y Dávinson Sánchez. El primero, dijo J. J. Miranda, no cumplió con su trabajo y debía dar mucho más teniendo en cuenta su experiencia mundialista y, en cuanto al central, el periodista de EL TIEMPO anotó que no hizo un buen partido.



Posición a la que sumó Darío Ángel Rodríguez, señalando sus graves errores, pero su partido fue muy malo.



Ahora, coincidieron en la mesa de debate, Pékerman debe replantear cómo saldrá en el juego definitivo contra Polonia.









