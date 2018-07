Godín, de gran amigo a fuerte rival de Griezmann en el Mundial

Por un día, Antoine Griezmann y Diego Godín no serán amigos íntimos. El enfrentamiento entre Francia y Uruguay de los cuartos de final del Mundial provocará que dos jugadores con una relación muy especial tengan que luchar por los intereses de su país y aparcar su amistad.

Todo el mundo conoce a estas alturas el cariño que guarda Griezmann a Uruguay. No lo oculta. Desde que llegó al primer equipo de la Real Sociedad y conoció a Carlos Bueno, inició una relación muy especial con el país sudamericano, del que se enamoró de su cultura.



Griezmann consume mate y aprendió de Bueno a brearse en el campo como un uruguayo, con garra y sin desperdiciar una pelota. Su técnica no está reñida con la pelea sobre el césped y cuando llegó al Atlético de Madrid se encontró con Godín y su bonita historia con Uruguay continuó.



No solo se encontró con el entrenador más "uruguayo" posible, Diego Simeone, sino que hizo migas con un defensa que es el referente del Atlético y de su selección. De hecho, Godín es el padrino de una de las hijas de Griezmann.



La amistad entre ambos es total e incluso el jugador francés declaró que el central uruguayo tuvo mucha culpa en su decisión de quedarse en el Atlético. ¿Pero qué pasó antes de que Griezmann y Godín se hicieran tan amigos?



Durante tres temporadas, el defensa de Uruguay fue un muro insuperable para Griezmann. No fue enemigo, fue rival, pero un rival que el ariete galo jamás pudo derribar. Entre las temporadas 2010-11 y 2013-14, Griezmann jugó en la Real Sociedad y Godín ya estaba en el Atlético de Madrid. Y, ambos, se enfrentaron en ocho ocasiones con un saldo desolador para el delantero de la selección francesa: cero goles.

Griezmann nunca batió a la zaga colochonera liderada por Godín. Y, su equipo, salvó una excepción en el estadio Calderón, siempre salió escaldado con muchas derrotas, alguna dolorosa. Hacer un repaso rápido de toda la colección de enfrentamientos entre ambos es desolador para el internacional francés.



En el curso 2010-11, la Real Sociedad perdió los dos partidos ante el Atlético: 2-4 en Anoeta y 3-0 en el Vicente Calderón; en la 2011-12, sufrió otra goleada en su estadio por 0-4 y logró un empate en el feudo rojiblanco (1-1).



Después, en el curso 2012-13, el Atlético ganó 0-1 y perdió como local 0-1 con un tanto de Xabi Prieto; y, finalmente, en la 2013-14, el equipo de Diego Pablo Simeone venció 1-2 y 4-0.



El resultado total de Griezmann ante Godín, duele al francés: cero goles a favor, seis derrotas, un empate y una victoria. Entre Francia y Uruguay, no hay precedentes en los que ambos coincidieran sobre el terreno de juego.



En los últimos años, ambas selecciones disputaron dos amistosos, uno en Le Havre en 2012 que acabó 0-0 con Godín en el campo y otro en 2013 que ganó Uruguay 1-0 en Montevideo sin el central charrúa.



Francia, en la era Godín, tampoco ha conseguido celebrar un gol. Este viernes, Griezmann tendrá la oportunidad de acabar con ese maleficio que tiene ante Godín. Aunque estos días ha declarado que Uruguay es su segundo país, en el conjunto charrúa afilan las garras. Sobre el césped, no quieren saber nada de historias de amores y desamores entre naciones.

Luis Suárez, fue muy claro: "Griezmann no es medio uruguayo. Es francés. No sabe lo que tiene que hacer un uruguayo desde chico para llegar. Nosotros sentimos de otra manera". Después, el ariete galo insistió en que su segundo país es Uruguay y dijo que será "bonito" enfrentarse a Godín. En esas declaraciones de Griezmann acabará la amistad entre ambos.



Por lo menos, durante 90 minutos, en los que cada uno defenderá sus colores. Pero, el jugador del Atlético de Madrid, tendrá que superar una estadística que dice que en sus enfrentamientos históricos con el capitán charrúa, Godín es su "peor amigo".



