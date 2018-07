En Argentina sueñan con el regreso de Pékerman

11 de julio 2018 , 09:59 a.m.

11 de julio 2018 , 09:59 a.m.

Luego del rotundo fracaso de la selección Argentina, golpe del que aún no se repone, la Asociación de Fútbol Argentino –AFA- no descarta la posible llegada de José Pékerman, el veterano adiestrador, al que le ofrecería el cargo de mánager general de las selecciones.



Extraoficialmente, desde territorio argentino se viene rumorando la posibilidad de que Pékerman regrese a la albiceleste, esta vez en calidad de mánager general de selecciones y que el entrenador de mayores sea Ricardo Gareca, quien acaba de orientar a la selección de Perú y quien la semana pasada, en rueda de prensa, le pidió a los directivos del fútbol de ese país que le dieran un tiempo para reflexionar y tomar una decisión, declaraciones que no fueron bien recibidas en el interior de la Federación Peruana de Fútbol.

Claro que para que esta ecuación se lleve a cabo la AFA deberá primero solucionar la parte contractual con Jorge Sampaoli, al que decidieron encargarle la selección sub-20 de ese país con el objetivo de que cumpla unos compromisos internacionales mientras miran como consiguen la millonada de dólares para romper el contrato. Se dice que esa cifra podría llegar a los 20 millones de dólares.



También en el momento caótico que se vive en Argentina, se habla de la llegada del entrenador español Juan Manuel Lillo, como asistente técnico de Sampaoli. Ambos ya han trabajado con anterioridad. Lillo fue ayudante de Sampaoli en dos oportunidades. El exdirector técnico de Atlético Nacional fue su asistente en la Selección de Chile y en el Sevilla español.

“Pékerman se marchó espantado de la AFA hace más de una década, sin embargo siguió trabajando hasta estos días, sí, hasta el Mundial de Rusia 2018. El fútbol argentino debió pagarle regalías a tan dedicado orfebre que vivía detrás de una obsesión: que su labor derramara beneficios en la selección mayor. Vaya si lo consiguió. Si su influencia dejó una huella, su ausencia desembocó en un desierto”, publicó este martes en sus páginas el diario argentino La Nación, en alusión a la estupenda labor que dejó el técnico en su paso como seleccionador de la albiceleste.



Mientras tanto, en Colombia se espera la decisión del entrenador sobre su posible continuidad en el proceso que ya ha llevado a la selección nacional a dos mundiales consecutivamente. En caso de un no, según se ha podido establecer, el actual asistente técnico, el también argentino Jorge Lorenzo, podría ocupar el cargo.



De todas maneras, todas estas especulaciones de la prensa tanto argentina y colombiana se resolverán y quedarán despejadas a final de este mes, cuando finalice el contrato de Pékerman con la selección de Colombia y se conozca si el entrenador decide mantenerse en el cargo de director técnico o si por el contrario, la federación opta por no firmar un nuevo contrato con el estratega.



