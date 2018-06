Fabra será operado en Argentina, según médico de Colombia

09 de junio 2018 , 10:15 a.m.

El médico del seleccionado colombiano de fútbol, Carlos Ulloa, confirmó que Frank Fabra, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda uy no jugará el Mundial, será operado en Argentina.

“Desde el primer momento estamos en contacto con Boca, el jugador irá a Argentina y allá se realizarán los procedimientos quirúrgicos”, señaló el galeno.



Fabra se lesionó solo, no fue un choque, giró y el guayo se le quedó enterrado en el pasto y el ligamento se rompió, confirmó Ulloa.



“El jugador presentó un trauma en rotación, giró solo y la rodilla no lo hizo, ahí se rompió el ligamento. Una vez pasó, lo revisamos y luego le realizamos más exámenes en los que corroboramos la lesión”, comentó el médico, quien dijo que este problema no tuvo nada que ver con el golpe que sufrió Fabra en un encontronazo con David Ospina.

"Se le reemplazará el ligamento por completo y Boca lo revisará y supervisará. No hay afán para su viaje, es sábado, se tomarán las medidas y el desplazamiento no se sabe cuándo será”, agregó.



Carlos Ulloa dio un parte de satisfacción del resto de los seleccionados nacionales, que se desplazarán a Rusia para disputar el Mundial.



“Los demás están en óptimas condiciones. Lo de Fabra es una cosa fortuita y lo lamentamos”, agregó.



