‘Me duele el alma’: las palabras de Fabra tras despedirse del Mundial

Frank Fabra está triste y escribió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que lamentó la lesión del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda por la que se perderá el Mundial.

“El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechí. Eso con lo que soñabas cuando pequeño corriendo descalzo en las calles de Nechí. cuando vibrabas al ver a @cuadrado@jamesrodriguez10 las atajadas de @d_ospina1 las máquinas del medio @carlossanchez6 @abelaguilart las subidas de @camilozuniga18 @pabloestifer@santiagoarias13 entre otros en el mundial pasado”, escribió .



Además, dijo que su propósito había sido ser parte de un sueño llamado Mundial.



"Luché, trabajé, me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana, solo a un paso. Me duele el alma”, agregó.

Vengo de ese pueblo donde somos echados pa'lantes de nacimiento y seré más fuerte porque ya hay ese ejemplo de superación y de perseverancia

“Pero tengo una fe poderosa, un Dios que cada vez hace sentirme feliz y orgulloso, un Dios que me levantará porque vengo de ese pueblo donde somos echados pa’ lante de nacimiento. Y seré más fuerte porque ya hay ese ejemplo de superación y de perseverancia, es mi espejo ahora porque lo vivió: @falcao, supo salir de ese difícil momento. Darle gracias a mi familia por siempre estar ahí, a @tatiigomez10 , mis amigos, cuerpo técnico e integrantes de la selección, a los compañeros que sé que dejarán el nombre de este país por lo alto porque se lo merecen, porque trabajan y luchan por esto. Quisiera decir miles de cosas, pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes, bendiciones a todos . ¡El sueño no se acaba porque Dios es mi guía y mi camino", concluyó en el mensaje al que los usuarios respondieron con palabras de ánimo.

