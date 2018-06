Armani estaría en la formación titular de Argentina contra Nigeria

25 de junio 2018 , 08:10 a.m.

El regreso de los históricos, la apuesta por un arquero que se destaca por su personalidad y un planteo para tratar de recuperar la solidez en un partido clave.



Jorge Sampaoli prueba pensando en Nigeria y empiezan a surgir algunos nombres que saldrían a la cancha el próximo martes, en San Petersburgo.



Franco Armani por "Willy" Caballero, Ever Banega por Maximiliano Meza, Angel Di María por Marcos Acuña y Gonzalo Higuaín por Sergio Agüero serían los cuatros cambios que tiene en mente el DT, según se desprende del equipo que paró este domingo en la cancha principal del Centro de Entrenamiento de Bronnitsy.



¿Cómo quedaría el once vs. Nigeria? Armani; Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico; Banega, Mascherano, Enzo Pérez; Messi, Di María; Higuaín.

En un clima distendido, y con mejor humor del que se había visto hasta el sábado, la selección se entrenó a la mañana y después fue el turno de la conferencia de prensa, a la que concurrieron Javier Mascherano y Lucas Biglia.



La idea fue calmar los ánimos después de las filtraciones de supuestos cortocircuitos en el vestuario producto de los malos resultados en las dos primeras fechas del Mundial Rusia 2018 . El cumpleaños N° 31 de Lionel Messi ayudó para que el equipo se entrene entre risas, chistes y palabras de aliento ante cada ejercicio.



En lo estrictamente futbolístico, se destaca que Higuaín le saca ventaja a Agüero para ser el "9" ante los nigerianos, el regreso de Di María -Sampaoli lo había sacado antes del partido ante Croacia por su desempeño vs. Islandia- y la elección de Armani en lugar de Caballero, condenado por el error frente a los croatas.



JAVIER SAÚL Y ANDRÉS ELICECHE

LA NACIÓN (GDA-ARGENTINA)