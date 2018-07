Francia confirmó sus credenciales al título y venció a Uruguay

06 de julio 2018 , 11:08 a.m.

Francia mostró su valía como favorito del Mundial de Rusia y derrotó sin complicaciones a la selección uruguaya, que sufrió la ausencia por lesión de Edinson Cavani.​

El primer gol francés llegó a falta de 5 minutos para que finalizara la primera etapa. Un cobro de costado de Francia terminó en el gol de cabeza de Varane.



Uruguay luchó e intentó acercarse al arco defendido por Lloris, pero fue incapaz de

generar peligrosidad. Más allá de una opción de Martín Cáceres de cabeza.



Los charrúas se apoderaron del balón durante toda la segunda etapa.



El segundo tanto francés llegó tras un disparo que parecía no llevar peligrosidad de Griezmann; sin embargo, el arquero Fernando Muslera cometió un error y el balón terminó al fondo de la red.



El partido quedó sentenciado con ese gol, el cual cayó al minuto 61 como un balde de agua fría que dejó congelados a los uruguayos.



A falta de 5 minutos del final, el defensor José María Giménez rompió en llanto, resignando las posibilidades que tenía Uruguay de empatar. Nunca pudo descifrar a la defensa francesa.



"Mis compañeros fueron unos leones. Hoy no se pudo. Dejamos todo y nos vamos con la frente en alta", dijo Diego Godín, capitán uruguayo.



