Francia, a 20 años de una generación que ya alzó la copa

Para cualquier ciudadano francés mayor de 20 años la presencia de la selección gala en la final del campeonato del mundo le traslada a las emociones vividas en 1998. El 12 de julio de aquel año Didier Deschamps –entonces capitán, ahora técnico– alzó al cielo la copa dorada más buscada por todos, en el equipo en el que brillaba Zinedine Zidane.



La última estrella del fútbol galo, Kylian Mbappé, no había nacido cuando Zidane lideró la goleada a Brasil (3-0) en la final. Aunque el fútbol francés es más antiguo y poderoso que el de Croacia, su rival de mañana en la final de Rusia 2018, esa generación del 98, tal como la croata, también quedó en la historia porque ese fue el primer y hasta ahora único título mundial galo.

Además de Zidane y Dechamps, la selección francesa tenía estrellas como el arquero Barthez, y los jugadores Lizarazu, Djorkaeff, Desailly, Thuram, Karembeu, Vieira, Blanc, Pirés, Henry, Petit, Tezeguet, entre otros.



“Veinte años más tarde somos más conscientes de lo que supuso. Lo del 98 sigue siendo una locura total. Han pasado veinte años, pero no hemos dejado de tener el cariño de la gente y entre nosotros existe algo muy fuerte. En aquel momento no nos dábamos cuenta. Era algo que nos superaba”, confesó Bixente Lizarazu, uno de esos campeones del 98.



“Es nuestra victoria más linda. Nos dimos cuenta del impacto que tuvo después de vivir aquella avalancha, aquel ‘sunami’ humano. Cuando se es futbolista lo más complicado es llegar al corazón de la gente”, comentó el exjugador Emmanuel Petit.



Esta nueva generación ha conseguido golpear las emociones de los suyos en un torneo sensacional, con triunfos en las rondas eliminatorias ante Argentina, Uruguay y Bélgica. En el horizonte aparece Croacia y el recuerdo de 1998, aunque Deschamps prefiere vivir el presente. “Yo a los jugadores nunca les hablo sobre mi historia.

Nunca. Saben qué pasó, incluso los que no habían nacido porque lo vieron en fotos, pero estoy aquí con ellos para escribir una nueva historia. Estoy orgulloso de lo que sucedió hace 20 años, pero lo importante es el ahora y todavía no somos campeones”, dijo.

Deschamps, de 49 años, tiene la posibilidad de equipararse con el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. Ambos consiguieron el título mundialista como jugadores y como entrenadores. Puede unirse a ese selecto club si gana el duelo táctico a su homólogo Zlatko Dalic. Francia lo desea porque la hazaña del 98 se presenta lejana.



Esta será la tercera final francesa de un mundial tras la que ganó a Brasil y la de Alemania 2006, cuando fue derrotada por Italia.



