Fotógrafo se cayó, Croacia lo abrazó y hasta Vida lo besó

El gol de Mario Mandzukic se celebró con total emoción por los croatas en el Estadio Luzhniki, en Moscú. Su zurdazo fue épico y tras batir al arquero inglés Jordan Pickford corrió a un costado de la cancha para abrazarse con sus compañeros.

En esa esquina estaba el fotógrafo Yuri Cortez quien, atento a la emoción croata, disparó su cámara una y otra vez cuando notó que se acercaban hacia donde él se encontraba.



La agitación fue tal que Cortez cayó de la banca en la que estaba y terminó debajo de los jugadores croatas, quienes se derrumbaron sobre su cuerpo para festejar ese agónico gol que los metió en una hazaña histórica: jugar la final del Mundial de Rusia 2018.



"Yo estaba tomando la foto cuando se hicieron en frente, cambié la cámara al lente angular porque estaban muy cerca", contó el fotógrafo de AFP México.

Así quedó @YuriYurisky, fotógrafo salvadoreño que trabaja en México para la agencia AFP, al centro de la celebración de los jugadores de Croacia, 😂#Rusia2018 pic.twitter.com/aBCeaayy7q — RepúblicaRM (@RepublicaRM) 11 de julio de 2018

En su relato luego de la victoria croata, Cortez añadió, visiblemente emocionado, que los futbolistas comenzaron a empujarse entre ellos y que la celebración los hizo vibrar.



"Comenzaron a empujarse entre ellos, comenzaron a celebrar. Vi cómo la silla se fue para abajo, pero como ya tenía la cámara con el angular, siempre estuve tomando las fotos. Les tomé fotos encima de mí", continúo el relato de Cortez.



En una de las fotografías desde el suelo que tomó Cortez se nota a Mario Mandzukic abrir sus brazos, mientras otros croatas llegan por su espalda y, finalmente, se derrumban sobre el fotógrafo, situación que no desaprovechó y que siguió capturando con su cámara.



Era tanta la emoción de los croatas que Domagoj Vida, uno de los centrales de esa selección, se agachó, lo agarró el rostro con delicadeza y le dio un beso. Antes Ivan Rakitic lo había abrazado con fuerza en el césped.



"El beso me sorprendió, pero es lógico. Al principio no sabía ni quién era, después se dieron cuenta y me preguntaron si estaba bien", puntualizó el fotógrafo.



